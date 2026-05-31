Kongotik itzuli berri den gizon bat isolatu dute Sardinian (Italia), ebola izan dezakeelakoan

Gizona Kongoko Errepublika Demokratikoko hiriburutik itzuli zen atzo, larunbata, Erroman lurreratu zen hegaldi batean, eta, ondoren, beste hegaldi bat hartu zuen Sardiniara. Egun batzuk zeramatzala sukarrarekin jakinarazi zuen bertan.

Agentziak | EITB

Italiako Osasun Ministerioak jakinarazi duenez, Cagliarin bizi den gizon bat (Sardinia uhartean) ospitale batean isolatu dute, Ebolaren birusa izan dezakeelakoan.

Gizona Kinsasatik itzuli zen atzo, Kongoko Errepublika Demokratikoko hiriburutik, Erroman lurreratu zen hegaldi batean, eta, ondoren, beste hegaldi bat hartu zuen Sardiniara. Han, azken bi egunetan sukarra eta eztul arina izan zituela jakinarazi zuen.

Ebola-agerraldi larria dago une honetan Kongon, eta tokiko osasun-agintaritzak ikerketa epidemiologikoa hasi du. Antza denez, maiatz hasieran senideak bisitatu zituen gizonak Kinsasan, baina ez zen hiritik atera, eta agerraldia handik oso urrun, Ituri probintzian, gertatzen ari denez, egoera ez dela kezgarria uste dute. Proben emaitzen zain dira, dena dela.

Ugandatik itzuli berri ziren bi pertsonei ere ebola birusaren probak egin dizkiete Milango Sacco ospitalean eta biek negatiboa eman dute.

Osasun Ministerioak oharrean adierazi duenez, egoera epidemiologikoaren bilakaeraren araberako eguneratze ofizialak ematen jarraituko du, eta Italiaren arrisku maila oso baxua dela berretsi du.

Ituriko ebola agerraldiaren erantzulea Bundibugyo anduia da. Honen hilgarritasun-tasa % 30 eta % 50 artekoa da, eta ez dago baimendutako txertorik edo tratamendu espezifikorik, Osasunaren Mundu Erakundearen (OME) arabera. 

