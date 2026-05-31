50 lagun hil eta 70 zauritu dira Myanmarko lehergaien biltegi batean izandako eztandan
Gutxienez 50 pertsona hil eta beste 70 zauritu dira Namhkamen, Shan estatuan, lehergaien biltegi batean izandako eztandan. Myanmarko ipar-ekialdean gertatu da leherketa, Txinako mugatik gertu.
Eztandak inguruko hainbat etxebizitza eraikin kaltetu ditu, eta larrialdi zerbitzuak pertsona gehiago bilatzen ari dira hondakinen artean, Myanmarko hedabideek jakitera eman dutenez.
Ta 'ang Nazio Askapenerako Armada talde matxinoak baieztatu du munizio biltegi batean jazo dela ezbeharra. Bertan, lehergailu komertzialak zeuden.
Armadak agintzen du Myanmarren 2021eko Estatu kolpeaz geroztik. Militarrek errepresio kanpaina indartsua egin zuten oposizioaren, ekintzaileen eta manifestarien aurka. Ondorioz, areagotu egin dira Armadaren eta talde matxinoen arteko liskarrak, bereziki, herrialdearen ipar-ekialdean, Txinako mugatik hurbil, eta Rajine (mendebaldea) Estatuan.
Frantziak NBEko Segurtasun Kontseiluaren premiazko bilera eskatu du, Israelek Libanon egindako operazioengatik
Apirilaren erdialdean, Israelek 'lerro hori' bat ezarri zuen (Gazan aplikatzen duena bezalakoa), bi herrialdeen arteko mugatik hamar bat kilometrora doana, eta bien arteko perimetroa Israelgo tropek inbaditu zuten. Azken egunotan, indar armatuak lerro horretatik aurrera egiten ari dira.
Israelek Beauforteko gaztelua bereganatu du eta Libano hegoaldeko erasoak areagotu ditu
Israelgo lehen ministro Benjamin Netanyahuk adierazi duenez, Beauforteko gaztelua okupatzea "mugarri erabakigarria" da, baita Israelek Libanoren aurrean duen "politikaren erabateko aldaketa" ere.
Pertsona bat hil da eta 780 baino gehiago atxilotu dituzte Frantzian, PSGk Txapeldunen Liga irabazi ostean izandako istiluetan
Sute, ekintza bandaliko eta Poliziarekin liskar ugari izan dira gauean Frantziako hainbat tokitan, eta gutxienez zazpi agente zauritu dira. Parisen egin dituzte atxiloketa gehienak.
Petroren eredu sozialarekin jarraitu edo eskuinera bira egitea aukeratuko du Kolonbiak gaur
Hautagaien artean, Ivan Cepeda egungo presidentearen jarraitzailea dago, baita eskuineko politikak proposatzen dituzten Abelardo de la Espriella eta Paloma Valencia ere.
Iranek bake akordiorako adostasunak onartu ditu, eta AEBri egotzi dio beti atzera botatzea
Reza Zabib Iranek Espainiako Estatuan duen enbaxadoreak negoziazioak nahasten aritzea egotzi dio Donald Trump AEBko presidenteari. Era berean, Israelek bakea oztopatzeko ahaleginetan jarduten duela salatu du, eta Ormuzko itsasartearen kontrola Irani aitortu behar zaiola.
Akordiorik gabe amaitu da Trumpek Iranekin Etxe Zurian egin duen bilera
AEBko presidenteak esan du Irango Islamiar Errepublikak uko egin behar diola arma nuklearrak garatzeari, eta berehala ireki behar duela Ormuzko itsasartea.
Errusiako drone batek Errumaniako etxebizitza eraikin bat jo du, eta "bortxaketa larria" izan da EBren ustez
Ez da lehen aldia Errusiako drone bat Errumaniako aireko espazioan sartzen dena, baina bai etxebizitza baten kontra egiten duena. Bi pertsona zauritu dira. NATOk ohartarazi du aliatuak defendatzeko prest dagoela, eta Errumaniak "pareko erantzuna" iragarri du.
Blue Origin konpainiaren kohete batek eztanda egin du Floridan, jaurti aurretik egindako proba batean
New Glenn kohetearen motorrak pizteko proba batean gertatu da leherketa, jaurtiketa egin aurretik egin ohi duten probetako batean.
Frantziak XVII. mendeko lege esklabista bat baliogabetu du
Luis XIV.ak 1685ean sinatutako legeak, "Kode beltza" izenekoak, esklabuak ondasun higiezinen pare jarri zituen. Esklabutza 1848an abolitu zuten, baina "Kode beltza" ez dute gaur arte indargabetu. Frantziako sistema kolonialak 1,5-2 milioi pertsona egin zituen esklabu, adituek egindako kalkuluen arabera.