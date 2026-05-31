Petroren eredu sozialarekin jarraitu edo eskuinera bira egitea aukeratuko du Kolonbiak gaur

Hautagaien artean, Ivan Cepeda egungo presidentearen jarraitzailea dago, baita politika eskuindarrak proposatzen dituzten Abelardo de la Espriella eta Paloma Valencia  ere.

AME6951. BARRANQUILLA (COLOMBIA), 30/05/2026.- Fotografía que muestra una mesa de votación, este sábado en Barranquilla (Colombia). Las autoridades colombianas ultiman los preparativos para la primera vuelta de las elecciones presidenciales del domingo en las que se elegirá al sucesor del actual mandatario, Gustavo Petro, y para las que están habilitados para votar 41.421.973 ciudadanos, incluidos los residentes en el exterior. EFE/ Ernesto Guzmán
Bozketa-mahai bat Barranquillan. Argazkia: EFE
Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Kolonbiarrek hautestontziekin hitzordua dute igande honetan Gustavo Petro presidentearen ondorengoa aukeratzeko, Ivan Cepeda haren eredu sozialaren jarraitzaileari eta Abelardo de la Espriella eta Paloma Valencia eskuinerantz jotzearen alde daudenei mugatzen den hauteskunde-lasterketa batean.

Hautesle-erroldan 41,1 milioi kolonbiar daude erregistratuta, horien artean atzerrian bizi direnak; azken horiek aste honetan botoa emateko aukera izan dute. Oraingo honetan, hautesleek presidentea eta presidenteordea bakarrik aukeratuko dituzte, legegileak martxoan izan baitziren.

Bigarren itzulia saihesteko, edozein hautagaik botoen % 50 gainditu behar du. Inkesta batzuen arabera, hori lortzeko gai den bakarra Cepeda da. Kanpaina osoan zehar, zundaketen buru izan da, eta gutxienez ekainaren 21eko bigarren itzulira igarotzea segurutzat jotzen dute.

Gustavo Petro presidentearen agenda aurrerakoia jarraituko duela agindu du Cepedak. Hala, pentsioetan eta osasunean Estatuaren presentzia indartzea nahi du, besteak beste. Era berean, gizarte-liderrak hiltzeari uzten dioten talde armatuekin bake-negoziazioko edozein prozesu berrabiaraziko duela agindu du.

Zundaketa baikorrenek botoen % 44 ematen diote Cepedari, eta zuhurrenek, berriz, hamar puntu gutxiago. Itun Historikoko hautagaia, hala ere, balizko bigarren itzulian galtzaile izatera arriskatzen da, indar kontserbadoreen bat egitea aurreikus daitekeelako.

Inkestetan Cepedaren domeinu hau eztabaidatzeko aukera gehien dituena Abelardo de la Espriella enpresari ultraeskuindarra da, bere burua outsider gisa izendatu duena.

Hirugarrena Paloma Valencia senataria da, Guillermo Leon Valencia presidente ohia bezalako politikari kontserbadoreen dinastia bateko kidea. Zentro Demokratikoko hautagaia Uribe presidente ohiak aukeratutakoa da

