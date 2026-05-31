Colombia elegirá este domingo si continuar con el modelo social de Petro o girar a la derecha
Los colombianos tienen este domingo una cita con las urnas para elegir al sucesor del presidente, Gustavo Petro, en una carrera electoral que se limita al seguidor de su modelo social, Iván Cepeda, y quienes apuestan por girar hacia la derecha, Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia, en medio de una fuerte polarización y del fracaso del actual Gobierno en llevar la paz al país.
Son 41,1 millones los colombianos registrados en el censo electoral, entre ellos los que residen en el extranjero, que ya han podido comenzar a votar a lo largo de esta semana. En esta ocasión, los electores elegirán exclusivamente al presidente y al vicepresidente, ya que las legislativas se celebraron en marzo.
Para evitar una segunda vuelta, cualquier candidato ha de superar el 50 % de los votos. El único capaz de lograrlo, según algunas encuestas, es Cepeda, quien ha estado durante toda la campaña al frente de unos sondeos que dan por seguro al menos su pase a la ronda definitiva del 21 de junio.
Cepeda ha prometido seguir la agenda progresista del presidente saliente Gustavo Petro, quien ha buscado reforzar la presencia del Estado en asuntos como las pensiones y la salud, así como reiniciar cualquier proceso de negociación de paz solo con aquellos grupos armados que dejen de asesinar a líderes sociales.
Los sondeos más optimistas conceden a Cepeda hasta el 44% de los votos, mientras que los más cautos le sitúan diez puntos por debajo. El candidato de Pacto Histórico, no obstante, se arriesga a salir derrotado en una hipotética segunda vuelta ante la previsible unión de las fuerzas conservadoras.
El mejor colocado para discutir este dominio de Cepeda en las encuestas es el autoproclamado outsider de la política colombiana Abelardo de la Espriella, un empresario y polémico ultraderechista.
La tercera en liza es la senadora Paloma Valencia, miembro de una dinastía de políticos conservadores como el expresidente Guillermo León Valencia. La candidata de Centro Democrático es la elegida por el expresidente Uribe.
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