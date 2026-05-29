Francia anula una ley esclavista del siglo XVII que definía a los esclavos como "bienes inmuebles"

La Asamblea Nacional de Francia ha derogado formalmente el llamado Código Negro (Code Noir), un edicto real promulgado en 1685 por Luis XIV que regulaba la esclavitud en las colonias francesas de ultramar y reducía a los esclavos a la condición jurídica de bienes inmuebles.



El texto, aprobado por unanimidad este jueves por diputados de todo el espectro político, deroga el edicto de marzo de 1685, así como todos los textos que garantizan su aplicación, mientras que también exige al Gobierno presentar un informe ante el Parlamento sobre las leyes coloniales y sus consecuencias a largo plazo para las poblaciones y territorios afectados.



"Contrariamente a la creencia popular, si bien la esclavitud fue abolida definitivamente en 1848, el Código Negro nunca ha sido derogado expresamente y persiste en lo que yo llamaría la sombra de nuestro ordenamiento jurídico", ha expresado durante el debate el promotor de la legislación, el diputado Max Mathiasin, de la formación independiente Liot.



En este sentido, ha defendido que esta derogación "debe inscribirse en un trabajo de memoria más amplio para reconocer los efectos de la esclavitud en todas sus dimensiones". "El tema de las reparaciones requiere por sí solo un trabajo que va más allá del marco en el que nos encontramos hoy", ha advertido el representante del territorio de ultramar francés de Guadalupe.

Permitía la violencia e incluso, la pena de muerte



El Código Negro definía a los esclavos como "propiedades inmuebles", susceptibles de ser adquiridos como cualquier otra posesión, a la par que legalizaba el uso de la violencia y los castigos arbitrarios, incluso con pena de muerte en caso de desobediencia o intento de fuga.



La medida ha sido aprobada 25 años después de la ley Taubira, que reconoció la trata de esclavos y la esclavitud como crímenes de lesa humanidad. Además, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó el pasado mes de marzo una resolución impulsada por Ghana que reconoce la trata y esclavitud de africanos como "el crimen de lesa humanidad más grave" debido a su "magnitud, duración, carácter sistémico, brutalidad y consecuencias duraderas".



Se calcula que el Código Negro y el sistema colonial francés regularon e hicieron posible la esclavización de aproximadamente entre 1,5 y 2 millones de personas a lo largo de su historia.