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Fracaso en los Enhanced Games: millones en premios y dopaje libre para un solo récord, que no será oficial

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Euskaraz irakurri: Porrota Enhanced Gamesetan: milioiak sarietan eta dopin librea errekor bakar batentzat, ez baita ofiziala izango
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EITB

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El polémico experimento deportivo que permitía las sustancias prohibidas queda muy lejos de sus expectativas. El nadador Kristian Gkolomeev ha batido la única marca histórica de todo el campeonato, y se embolsará un millón de dólares, pero su récord no será oficial. De los 42 participantes, 38 utilizaron sustancias dopantes: el 91 % recurrió a la testosterona y el 71 % a la Hormona del Crecimiento Humano. La Agencia Mundial Antidopaje y las federaciones alertan del riesgo para la salud de los atletas.

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