El líder supremo iraní promete vengar la muerte de Jameneí
El líder supremo de Irán, Mojtaba Jameneí, ha prometido este sábado vengar la muerte de su padre y predecesor, Alí Jameneí, y ha agradecido la "masiva participación" de la población en la semana de cortejo fúnebre del asesinado ayatolá.
"Te prometemos vengar tu sangre pura y la sangre de todos los mártires de estas dos guerras tomando represalias contra los asesinos criminales y deshonrosos. Esta es la exigencia de nuestra nación y, sin duda, debe cumplirse", ha asegurado el nuevo líder en un mensaje escrito, recogido por la agencia estatal IRNA y el primero tras el funeral. "Estos criminales, cuyos nombres están plenamente documentados desde los rangos más altos hasta los más bajos, llevarán a la tumba el sueño de morir tranquilamente en sus camas", ha sostenido.
Asimismo, ha querido "agradecer sinceramente a las decenas de millones de personas cuya histórica y extraordinaria presencia llenó las ciudades y aldeas de Irán e Irak, especialmente Teherán, Qom, Nayaf, Kerbala y Mashad", donde fue finalmente enterrado Jameneí, asesinado en los ataques de EE.UU. e Israel del 28 de febrero.
Mojtaba Jameneí no ha sido visto en público ni se ha publicado ninguna foto, vídeo ni grabación de voz suya desde el ataque aéreo que acabó con su padre. Este mensaje llega en un momento de escalada entre Estados Unidos e Irán, cuando Washington considera "acabado" el alto el fuego.
Te puede interesar
Trump accede a reanudar las conversaciones con Irán, pero avisa a Teherán de que el alto el fuego "terminó"
Irán, por su parte, ha negado haber solicitado nuevas conversaciones con Estados Unidos. Asimismo, el presidente de Estados Unidos ha dado instrucciones al Pentágono para bombardear Irán a "niveles nunca antes vistos" en caso de que sea asesinado como resultado de "un complot" de la República Islámica.
El ayatolá Alí Jameneí es enterrado en Mashhad tras seis días de funerales
Con el entierro del que fuera el líder supremo de Irán, se dan por concluidos los seis días de ceremonias fúnebres. Una multitud se ha congregado en las calles del país, en un acto donde el régimen ha querido mostrar una imagen de fuerza y unidad
Trump afirma que España "se ha redimido por completo" tras la cumbre de la OTAN
El presidente de Estados Unidos ha asegurado que el Gobierno español ha atendido una solicitud de "numerosos pagos" de la Alianza Atlántica y ha elogiado la unidad mostrada por los aliados al término de la reunión en Ankara. Horas antes había amenazado con romper las relaciones comerciales con España.
Estados Unidos bombardea unos 90 objetivos militares en Irán y Teherán responde con ataques contra bases estadounidenses
Washington ha informado de una nueva ofensiva militar contra Irán, ejecutada este miércoles, como respuesta a los ataques atribuidos a Teherán contra buques mercantes en el estrecho de Ormuz. Irán sostiene que la operación vulnera el alto el fuego permanente.
Hallada en Venezuela Koro Barriola, la tercera víctima vasca entre los escombros
Donostiarra de 81 años, su fallecimiento se une al de Alazne Solabarrieta y Jon Sustacha.
"España es una causa perdida": Trump amenaza con suspender todo el comercio con el país
El presidente de EE. UU. plantea suspender los intercambios comerciales por el bajo gasto militar español, mientras Moncloa recibe la advertencia con "tranquilidad y normalidad".
Trump da por acabado el alto el fuego con Irán y dice que no quiere negociar más
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado en Ankara que el acuerdo marco de alto el fuego con Irán "se ha acabado" y ha descartado continuar con las negociaciones al considerar que el país está dirigido por "gente enferma, mala, violenta".
Irán amenaza con una "respuesta contundente" a los ataques de Estados Unidos mientras Bahréin y Kuwait activan las alarmas
Las autoridades iraníes denuncian que los bombardeos estadounidenses suponen una ruptura del acuerdo de alto el fuego alcanzado en junio, mientras Estados Unidos sostiene que actuó en respuesta a ataques contra embarcaciones comerciales en el estrecho de Ormuz. La nueva escalada incrementa la tensión en Oriente Medio.
Marine Le Pen se presentará a las elecciones de 2027, después de que la Justicia haya rebajado su condena
En marzo de 2025, la dirigente ultraderechista fue condenada a cinco años de inhabilitación para ejercer un cargo público y cuatro años de cárcel por pagar con dinero del Parlamento Europeo a trabajadores de su partido Reagrupación Nacional (RN). Ahora, esa pena ha sido reducida a tres años de cárcel y 15 meses de inhabilitación firme y la líder ultraderechista ha anunciado que concurrirá a las elecciones.