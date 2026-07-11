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El líder supremo iraní promete vengar la muerte de Jameneí

En un mensaje escrito dirigido al país, Mojtaba Jameneí ha agradecido la "masiva participación" de la población en el funeral de siete días que finalizó este viernes.
KARACHI (Pakistan), 06/07/2026.- Supporters of Majlis-e-Wahdat-e-Muslimeen hold portraits of Iranian Supreme Leaders, the late Ayatollah Ali Khamenei and his son, Sayyid Mojtaba Khamenei, during a condolence gathering and allegiance renewal ceremony in Karachi, Pakistan, 06 July 2026. The gathering was organized to mourn the death of Ali Khamenei and to reaffirm support for Sayyid Mojtaba Khamenei, whom participants recognized as his successor. EFE/EPA/SHAHZAIB AKBER
Un paquistaní sostiene un cartel con las fotos de Mojtaba y Alí Jameneí. Foto: EFE
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Agencias | EITB

Última actualización

El líder supremo de Irán, Mojtaba Jameneí, ha prometido este sábado vengar la muerte de su padre y predecesor, Alí Jameneí, y ha agradecido la "masiva participación" de la población en la semana de cortejo fúnebre del asesinado ayatolá.

"Te prometemos vengar tu sangre pura y la sangre de todos los mártires de estas dos guerras tomando represalias contra los asesinos criminales y deshonrosos. Esta es la exigencia de nuestra nación y, sin duda, debe cumplirse", ha asegurado el nuevo líder en un mensaje escrito, recogido por la agencia estatal IRNA y el primero tras el funeral. "Estos criminales, cuyos nombres están plenamente documentados desde los rangos más altos hasta los más bajos, llevarán a la tumba el sueño de morir tranquilamente en sus camas", ha sostenido.

Asimismo, ha querido "agradecer sinceramente a las decenas de millones de personas cuya histórica y extraordinaria presencia llenó las ciudades y aldeas de Irán e Irak, especialmente Teherán, Qom, Nayaf, Kerbala y Mashad", donde fue finalmente enterrado Jameneí, asesinado en los ataques de EE.UU. e Israel del 28 de febrero.

Mojtaba Jameneí no ha sido visto en público ni se ha publicado ninguna foto, vídeo ni grabación de voz suya desde el ataque aéreo que acabó con su padre. Este mensaje llega en un momento de escalada entre Estados Unidos e Irán, cuando Washington considera "acabado" el alto el fuego.

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