El líder supremo iraní promete vengar la muerte de Jameneí

El líder supremo de Irán, Mojtaba Jameneí, ha prometido este sábado vengar la muerte de su padre y predecesor, Alí Jameneí, y ha agradecido la "masiva participación" de la población en la semana de cortejo fúnebre del asesinado ayatolá.

"Te prometemos vengar tu sangre pura y la sangre de todos los mártires de estas dos guerras tomando represalias contra los asesinos criminales y deshonrosos. Esta es la exigencia de nuestra nación y, sin duda, debe cumplirse", ha asegurado el nuevo líder en un mensaje escrito, recogido por la agencia estatal IRNA y el primero tras el funeral. "Estos criminales, cuyos nombres están plenamente documentados desde los rangos más altos hasta los más bajos, llevarán a la tumba el sueño de morir tranquilamente en sus camas", ha sostenido.

Asimismo, ha querido "agradecer sinceramente a las decenas de millones de personas cuya histórica y extraordinaria presencia llenó las ciudades y aldeas de Irán e Irak, especialmente Teherán, Qom, Nayaf, Kerbala y Mashad", donde fue finalmente enterrado Jameneí, asesinado en los ataques de EE.UU. e Israel del 28 de febrero.



Mojtaba Jameneí no ha sido visto en público ni se ha publicado ninguna foto, vídeo ni grabación de voz suya desde el ataque aéreo que acabó con su padre. Este mensaje llega en un momento de escalada entre Estados Unidos e Irán, cuando Washington considera "acabado" el alto el fuego.



