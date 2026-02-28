El líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei, podría haber muerto en los ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel este sábado contra la República Islámica de Irán, según reportan diversos medios de Israel. El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha afirmado que hay "muchas señales" de que Jamenei ha muerto en los ataques, con el objetivo de forzar un cambio de régimen.

"Hay muchas señales de que Jamenei no sigue con vida", ha asegurado el primer ministro israelí en una alocución a la ciudadanía de Israel, en la que ha explicado que el ataque inicial ha tenido como objetivo el lugar en el que se encontraba el líder supremo iraní. "El plan para destruir Israel ya no existe. Y aumentan las señales de que el tirano también dejó de existir", ha subrayado Netanyahu.

Netanyahu ha tachado de "tirano" a Jamenei, acusándole de promover el "terrorismo" por todo el mundo y de estar detrás de planes para destruir Israel, unas iniciativas que, según ha defendido el primer ministro israelí, han sido totalmente desbaratadas con la ofensiva mano a mano con Estados Unidos.

El ataque de este sábado ha matado a "varios de los principales líderes" de Irán implicados en el programa nuclear, ha asegurado Netanyahu, quien tras una primera jornada que ha señalado como "histórica", ha indicado que Tel Aviv continuará atacando "varios objetivos del régimen".

En un mensaje a la ciudadanía iraní, ha indicado que se presenta una enorme "oportunidad" de hacer caer el régimen, insistiendo en que tendrá "su momento" para salir a las calles y "acabar el trabajo" para conseguir derrocar a la República Islámica.

El Ejército israelí ha anunciado la muerte de siete altos cargos del régimen iraní, incluyendo el ministro de Defensa, Aziz Nasirzadeh, y el comandante de la Guardia Revolucionaria, Mohamed Pakpur.

Por su parte, el presidente estadounidense, Donald Trump, cree que Jameneí habría muerto: "Creemos que es correcto", ha declarado el mandatario en una entrevista con la cadena NBC News al ser preguntado sobre las informaciones acerca de la supuesta muerte del líder iraní.

Trump, ha señalado que "gran parte" de los líderes de Irán han caído en el ataque lanzado junto a Israel. Según ha valorado, el ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán está yendo "muy bien" y ha apuntado que la operación se prolongará en el tiempo. "Todo el tiempo que queramos, en realidad".

"Puedo prolongarlo y tomar el control de todo, o terminarlo en dos o tres días y decirles a los iraníes: 'Nos vemos de nuevo en unos años si comienzan a reconstruir sus programas nucleares y de misiles'", ha añadido.

Estados Unidos está enfocando sus ataques en instalaciones militares de Irán, mientras que Israel está atacando los centros de poder de régimen iraní.

En este contexto, fuentes cercanas a Jamenei citadas por las agencias de noticias semioficiales iraníes Tasnim y Fars sostienen que Jamenei está vivo y dirige la respuesta al ataque de Estados Unidos e Israel "en el campo de batalla".