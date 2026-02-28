Ali Jamenei, Irango Errepublika Islamikoko buruzagi gorena, erasoetan hil den "zantzu asko" daudela esan du Netanyahuk
"Jameneik bizirik jarraitzen ez duen zantzu asko daude", ziurtatu du Israelgo lehen ministroak, AEBek eta Israelek Irango Errepublika Islamikoaren aurka larunbat honetan egindako erasoen ostean.
Ali Jamenei aiatola, Irango Errepublika Islamikoko buruzagi gorena, AEBk eta Israelek larunbat honetan egindako erasoetan hil den zantzu asko daudela esan du Benjamin Netanyahu Israelgo lehen ministroak.
"Jameneik bizirik jarraitzen ez duela adierazten duten zantzu asko daude", esan du Israelgo lehen ministroak Israelgo herritarrei zuzendutako adierazpen batean. Azaldu duenez, hasierako erasoaren helburua Irango buruzagi gorena zegoen tokia izan da. "Israel suntsitzeko plana ez da existitzen jada. Eta tiranoak existitzeari utzi diola adierazten duten zantzuak ugaritzen ari dira", azpimarratu du Netanyahuk.
Israelgo lehen ministroak "tiranotzat" jo du Jamenei, "terrorismoa" mundu osoan zehar sustatzea eta Israel suntsitzeko planen atzean egotea egotzita. Israelgo lehen ministroak azpimarratu duenez, asmo horiek erabat zapuztu dituzte AEBrekin eskuz esku egindako erasoekin.
Larunbat honetako erasoan Irango programa nuklearrean zerikusia duten "buruzagi nagusietako batzuk" hil dituzte, Netanyahuren hitzetan. Halaber, Tel Avivek "erregimenaren hainbat helbururi" erasotzen jarraituko duela adierazi du.
Irango herritarrei igorritako mezu batean adierazi duenez, erregimena erorarazteko "aukera" handia dago, eta "bere unea" izango du kaleetara ateratzeko eta Errepublika Islamikoa boteretik kentzeko "lana amaitzeko".
Israelgo Armadak iragarri du Irango erregimeneko zazpi goi-kargudun hil dituztela, tartean Aziz Nasirzadeh Defentsa ministroa eta Mohamed Pakpur Guardia Iraultzaileko komandantea.
Bestalde, Donald Trump AEBko presidenteak adierazi du balitekeela Jamenei hil egin izana: "Zuzena dela uste dugu", adierazi du agintariak NBC News telebista katean, Irango buruzagiaren ustezko heriotzaren inguruan galdetu diotenean.
Trumpek adierazi duenez, "Irango buruzagi asko" Israelekin batera egindako erasoan hil dira. Nabarmendu duenez, AEBk eta Israelek Iranen aurka egindako erasoa "oso ondo doa2, eta ekintza armatua denboran luzatu daitekeela gaineratu du. "Nahi adina denbora, egia esan".
"Luza dezaket eta guztiaren kontrola hartu, edo bizpahiru egunetan amaitu eta irandarrei esan: 'Urte batzuk barru ikusiko dugu elkar berriz ere, programa nuklearrak eta misilak dagokion moduan lantzen hasten badira'", gaineratu du.
AEBk Irango instalazio militarren aurka egin du eraso, eta Israel, berriz, Irango erregimeneko botere guneei erasotzen ari da.
Testuinguru horretan, Jameneiren gertukoek diote bizirik dagoela, eta AEBk eta Israelek egindako eraso masiboari erantzuna zuzentzen ari dela, Tasnim eta Fars Irango albiste agentziak zabaldu dutenez.
