Ukrainan su-etena ezartzearen aurka egin du Putinek: "Bakea negoziatzeko ez dira zertan eraso militarrak eten behar"
Volodimir Zelenski Ukrainako presidenteak gutun irekia igorri dio gaur Putini, proposamen zehatz batekin. Bi mandatariak aurrez aurre elkartzea nahi du buruzagi ukrainarrak, gerrari amaiera emango dion bake-akordioa adosteko.
Bakea negoziatu daiteke, eta aldi berean, borrokatu. Hori uste du Vladimir Putin Errusiako presidenteak, eta ez du beharrezko ikusten Ukrainan su-etena ezartzea.
"Bakea negoziatzeko ez dira zertan ekintza militarrak eten behar", esan du munduko albiste agentzia nagusienetako ordezkariekin San Petersburgon egin duen bileran.
Buruzagi errusiarrak uste du Ukraina menia eske ari dela Errusiako tropak geroz eta lurralde gehiago ari direlako bereganatzen. "Errusiako soldaduak egunez egun eskualde berrien kontrola hartzen ari dira (...) Noski, agertoki horrekin, gure tropak gelditzea nahi du Ukrainak", esan du.
NATO
Bestalde, "probokaziotzat" jo ditu Errusiak NATOren aurka egiteko asmoa duela dioten informazioak. Kremlineko buruaren hitzetan, mendebaldeko herrialdeen estrategia da ideia hori zabaltzea, armagintzara bideratutako gastua handitzeko.
"Lelokeria bat da hori esatea. Eta ez hori bakarrik, nahita zabaldutako probokazioa da: existitzen ez den mehatxu bat eraiki eta defentsan diru gehiago gastatzera behartu herrialdeak", azaldu du.
Eta zera galdetu du: "Zertarako NATOri eraso egin? Zer zentzu du horrek guretzat?".
Zelenskiren gutuna
Volodimir Zelenski Ukrainako presidenteak gutun irekia igorri dio gaur Putini, proposamen zehatz batekin. Bi mandatariak aurrez aurre elkartzea nahi du buruzagi ukrainarrak, gerrari amaiera emango dion bake-akordioa adosteko.
"Badira hainbat herrialde historikoki mandatariak hartu dituztenak, gatazkak bideratzeko. Suitza, Turkia edota herrialde arabiarrak. Horietako asko prest daude mota honetako bilera bat antolatzeko. Batzar baterako hitzordua jartzea proposatzen dut", dio gutunak.
Zelenski prest agertu da aldebiko bilerara beste buruzagi batzuk batzeko, eta argi utzi du Europak prozesuaren parte izan behar duela.
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