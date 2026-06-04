Putin rechaza un posible alto el fuego en Ucrania: "Para negociar la paz no hay que cesar las acciones militares"
Se puede negociar la paz y, al mismo tiempo, seguir combatiendo. Es lo que opina el presidente de Rusia, Vladímir Putin, quien ha rechazado este jueves un posible alto el fuego en Ucrania.
"Para negociar la paz no hay necesidad de cesar las acciones militares", ha dicho el líder ruso durante un encuentro con representantes de las principales agencias de noticias mundiales, en el Palacio de Constantino, en las afueras de la ciudad de San Petersburgo.
Putin ha subrayado que Ucrania está interesada en una tregua debido a los supuestos avances territoriales rusos en todos los sectores del frente. "Las fuerzas rusas avanzan cada día y cada día se hacen con el control de nuevas localidades (...) Naturalmente, en esas condiciones la parte ucraniana querría que nosotros detuviéramos el avance de nuestras tropas. En la región de Zaporiyia cada día avanzamos varios kilómetros (...) Por supuesto, mejor detener esto", ha señalado.
OTAN
Por otro lado, el jefe del Kremlin ha tachado de "provocación" las acusaciones de que su país se dispone a atacar a la OTAN, que ha vinculado con el interés de los países occidentales en incrementar el gasto en armamento. "Esto es una sandez, pero no solo eso, sino una provocación deliberada para crear una amenaza que no existe en realidad y obligar a la población de sus países a gastar más dinero en defensa", ha precisado.
En ese sentido, ha indicado que quienes mencionan esta posibilidad deberían preguntarse: "¿Para qué? ¿Para qué nos haría falta algo así?¿Qué sentido tendría para nosotros atacar a Europa o combatir con la OTAN?".
Carta de Zelenski
El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha enviado una carta abierta a su homólogo ruso en la que le propone organizar un encuentro cara a cara para alcanzar un acuerdo de paz que ponga fin a la guerra, con "la línea del frente" actual como punto de partida.
"Hay países que tradicionalmente han albergado líderes para resolver cuestiones de guerra y paz. Suiza, Turquía, los países del mundo árabe, muchos son capaces y están dispuestos a organizar una reunión de este tipo (...) Propongo fijar una fecha clara para dicha reunión", ha indicado el mandatario ucraniano.
Zelenski ha afirmado que "otros participantes podrían sumarse a la vía bilateral", si bien ha dejado claro que "Europa debería ser parte de este proceso", ya que los países europeos "realmente tienen la capacidad de influir en la situación".
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