Gerra Ukrainan
Errusiak Ukrainaren aurkako eraso “masiboa” egin du, eta gutxienez hogei bat hildako eta ehun zauritu baino gehiago utzi ditu

"Kieveko erregimenaren eraso terroristei emandako erantzun" gisa deskribatu du bonbardaketa Moskuk.

KYIV (Ukraine), 02/06/2026.- A man carries his dog at the site of a Russian strike on a residential area in Kyiv, Ukraine, 02 June 2026, amid the Russian invasion. At least four people were killed, and about 60 people were injured after a massive combined Russian attack overnight in Kyiv. At least 13 people died, and more than 100 were injured around Ukraine, according to the Ukrainian emergency services. Russia used more than 650 drones and more than 70 missiles of different types during the massive combined attack on Ukraine, as the air forces reported. (Rusia, Ucrania, Kiev) EFE/EPA/MAXYM MARUSENKO
Gizon bat bere txakurrarekin kargatzen Errusiak Kieven aurka egindako eraso baten ondoren. Argazkia: EFE
Agentziak | EITB

Errusiako Armadak Ukrainako hainbat hiriren kontra egindako erasoek (Kiev, Dnipro, Kharkov eta Kamianske, besteak beste) gutxienez 21 hildako eta ehun zauritu baino gehiago utzi dituzte, bertako agintariek jakitera eman dutenez.

Larrialdietako Estatuko Zerbitzuak adierazi duenez, Errusiako Indar Armatuen eskala handiko erasoek sei pertsona hil eta beste 81 zauritu dituzte Kieven; Dnipron, berriz, 15 dira jada hildakoak, tartean erreskate taldeetako langile bat eta lau adingabe.

Erakundeak zehaztu duenez, hiriburuan kalteak izan dira bizitegi-eraikin batzuetan. Gainera, sutea piztu da Ukrainako Barne Ministerioarekin lotutako eraikin batean.

"Eraso masibo eta konbinatua"

Ukrainako Aire Armadak salatu duenez, errusiarrek 73 misil eta 650 drone baino gehiago jaurti dituzte herrialdearen aurka azken orduetan, eta zehaztu du erasoaren helburu nagusia Kiev izan dela.

Horren harira, aire-defentsaren sistemek 40 misil eta 602 drone suntsitu dituztela ziurtatu du, baina 33 misil eta 33 dronen inpaktua baieztatu du herrialdeko 38 tokitan.

Errusiako Defentsa Ministerioak, bestalde, Ukrainaren aurkako "eraso masiboa" baieztatu du, "Kieveko erregimenaren eraso terroristei erantzuteko".

"Kiev, Zaporiyia, Kharkov, Dnipropetrovsk, Poltava, Jmelnitski eta Sumiko defentsa industriako enpresak eta Indar Armatuek eta base militarrek erabilitako erregai eta garraio azpiegituretako instalazioak" izan direla helburuak azaldu du Errusiako Gobernuak ohar batean.

