Gerra Ekialde Hurbilean
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Trumpek iragarri du Israelek ez diola eraso egingo Libanori ezta Hezbollah-k Israeli ere

"Israelgo Netanyahu lehen ministroarekin oso dei emankorra izan dut, ez du Beirutera troparik bidaliko, eta bidean zeudenak bueltan dira", azaldu du Trumpek sare sozialetan argitaratutako mezu batean. Hezbollah-k ere ez duela erasorik egingo esan du.

donald-trump
Donald Trumpen artxiboko irudia. Argazkia: EFE
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Donald Trump AEBko presidenteak iragarri duenez, Israelek ez dio Libanoko hiriburuari, Beiruti, eraso egingo, AEBko agintariak Benjamin Netanyahu Israelgo lehen ministroarekin elkarrizketa "oso emankorra" izan ostean. Gainera, Trumpek iragarri du Hezbollah alderdi xiitak ere ez diola Israeli erasorik egingo.

"Israelgo 'Bibi' Netanyahu lehen ministroarekin oso dei emankorra izan dut, eta ez du Beirutera troparik bidaliko, eta bidean zeuden tropak bueltan dira", idatzi du Trumpek bere sare sozialetan.

Etxe Zuriko buruak gaineratu duenez, telefonoz ere hitz egin du "Hezbollah-rekin" ere eta "tiro egiteari uztea onartu dute". "Israelek ez ditu erasoko eta haiek ere ez dute Israel erasoko", azaldu du.

Ordu batzuk lehenago, Netanyahuk Beirut erasotzeko agindua eman duela esan du , Hezbollah kolpatzeko, Israelgo tropek igandean hartutako Beaufort gazteluaren inguruan soldadu bat hil ondoren.

Iragarpen horren ondoren, Israelgo Armadak ebakuazio aginduak eman ditu Dahiyerako, Beiruteko hegoaldeko auzoetarako, Hezbolaren gotorlekutzat hartzen dena, bonbardaketa gehiago egitea aurreikusita.

Ameriketako Estatu Batuak Donald Trump Israel Libano Munduko albisteak

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X