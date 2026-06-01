Trump anuncia el cese de la ofensiva israelí en Líbano y de los ataques de Hezbolá
El presidente estadounidense, Donald Trump, ha anunciado que Israel no atacará finalmente la capital libanesa, Beirut, como había anunciado, después de que el mandatario norteamericano mantuviera una conversación "muy productiva" con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, según ha manifestado. Además, Trump ha anunciado un compromiso del partido-milicia chií Hezbolá de no atacar.
"He mantenido una llamada muy productiva con el primer ministro 'Bibi' Netanyahu de Israel y no habrá tropas que vayan a Beirut y las tropas que estaban de camino están ya de regreso", ha explicado Trump en un mensaje publicado en redes sociales.
El inquilino de la Casa Blanca ha asegurado que también ha mantenido una conversación telefónica "con Hezbolá" y "han accedido a dejar de disparar". "Israel no les atacará y ellos no atacarán a Israel", ha explicado.
Netanyahu había anunciado durante la jornada que había dado orden de atacar a Hezbolá en Beirut en represalia por los ataques del grupo, como el que costó la vida a un soldado en la zona del castillo cruzado de Beaufort, tomado el domingo por las tropas israelíes.
Posteriormente, el Ejército israelí emitió órdenes de evacuación para Dahiyé, los barrios del sur de Beirut, considerado bastión de Hezbolá, en previsión de nuevos bombardeos.
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