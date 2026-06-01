El Ayuntamiento de Errenteria remarca que su prioridad ha sido siempre proteger a las víctimas y respetar su voluntad

El Ayuntamiento de Errenteria ha ofrecido hoy una rueda de prensa sobre la gestión municipal de los casos de violencia machista de los que se ha hablado los últimos días.

El pasado jueves, el Ayuntamiento publicó un comunicado en el que hacía pública su decisión de cesar la actividad de la Bertso Eskola Xenpelar, como respuesta a las agresiones machistas conocidas por el Ayuntamiento durante el mes de mayo, rechazando asimismo firmemente los hechos denunciados y expresando su absoluta solidaridad con las víctimas.

La víspera, el miércoles, el Ayuntamiento se había reunido con padres y madres del alumnado de la Bertso Eskola, para que tuvieran conocimiento por medio del Ayuntamiento, antes de que se hiciera público y de primera mano, de lo que había podido saber el Consistorio. En dicha reunión se informó de las denuncias y de las decisiones adoptadas. Para entonces el bertsolari denunciado no impartía clases en el centro, ya que la asociación de bertsolaris le había apartado de sus funciones.



La Bertso Eskola Xenpelar en un servicio municipal y entre las víctimas hay menores de edad. Esos dos aspectos agravan la situación, según ha indicado la propia alcaldesa Aizpea Otaegi.

"Como ya se ha dicho al principio, el Ayuntamiento ha tenido conocimiento de todo esto ahora, en mayo, cuando las víctimas han sido capaces de dar el paso de denunciar y han acudido para ello al movimiento feminista y a Bertsozale Elkartea", ha señalado la alcaldesa. Y ha añadido que "consciente de la gravedad de la situación, el Ayuntamiento ha tomado decisiones, desde el primer momento, desde el mismo mes de mayo".

"A partir de ahora nos enfrentamos a una gestión compleja y difícil: poner en marcha cuanto procedimiento y proceso sea necesario para conocer más en detalle lo ocurrido y tratar de reparar el daño que se ha causado a jóvenes, padres y madres, en el entorno de la Bertso Eskola, ofreciéndoles el apoyo y la ayuda que necesiten para que puedan superar la indefensión y la vulnerabilidad que hayan podido sentir, y poder rehacer así la confianza perdida", ha añadido.

Mientras tanto, los casos denunciados están ya en manos de la Fiscalía de Menores.