El viaje institucional que la Diputación foral de Gipuzkoa ha realizado a Canadá ha finalizado este lunes, con el compromiso del gobierno canadiense de constituir una comisión para diseñar, junto con las instituciones de Euskadi y el astillero paisaitarra Albaola, la expedición que la réplica de la nao San Juan realizará próximamente al Labrador.



Así lo ha manifestado el parlamentario por el Labrador Phillip Earle en la última jornada del viaje, tras la reunión mantenida con la diputada general de Gipuzkoa, Eider Mendoza, y el presidente de Albaola, Xabier Agote. "A todos los aquí reunidos nos une el objetivo de que el viaje final de la nao San Juan sea una travesía majestuosa, y trabajaremos estrechamente para conseguirlo", ha explicado Earle, y el nuevo organismo “acelerará los procesos administrativos y dará paso al esperado viaje".



Por su parte, Mendoza ha señalado que "Red Bay no solo ha guardado y recuperado nuestra historia, sino que también ha mantenido vivos valores como el emprendimiento, la solidaridad, la valentía, la igualdad y la búsqueda del desarrollo de nuestro país más allá de nuestras fronteras”.



Por su parte, Agote ha calificado de "insuperable" esta misión ya que "todo el mundo se ha sumado al proyecto y nos ha trasmitido un interés muy sincero de sumarse al mismo".