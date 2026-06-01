Detenidos dos menores por intento de homicidio de un joven en Vitoria-Gasteiz

Dos menores de 15 y 16 años han sido detenidos por la Ertzaintza en Vitoria-Gasteiz acusados de intento de homicidio tras herir con un arma blanca a un joven al que causaron heridas de gravedad.

Los hechos ocurrieron pasadas las 20:00 horas de este domingo en el barrio de Zaramaga de la capital alavesa.

Tras recibir una llamada una patrulla de la Ertrzaintza se personó en el lugar donde encontraron a un joven de 25 años inconsciente y con al menos dos cuchilladas en la espalda.

Ante la gravedad de las lesiones fue evacuado a un hospital de Vitoria mientras se iniciaba una investigación para localizar y detener a los presuntos agresores.

Estos fueron identificados como dos menores de 15 y 16 años que han sido detenidos como presuntos autores de un delito de homicidio en grado de tentativa. Una vez finalizadas las diligencias policiales serán puestos a disposición de la Fiscalía de Menores.