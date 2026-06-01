INTENTO DE HOMICIDIO
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Detenidos dos menores por intento de homicidio de un joven en Vitoria-Gasteiz

La agresión ha ocurrido en el barrio de Zaramaga de la capital alavesa, y la víctima de 25 años ha sido trasladada a un hospital con al menos dos cuchilladas en la espalda.

(Foto de ARCHIVO) Vehículo de la Ertzaintza EUROPA PRESS 02/8/2025
Un vehículo de la Ertzaintza. Foto de archivo: Europa Press
Euskaraz irakurri: Bi adin txikiko atxilotu dituzte Gasteizen, gazte bat hiltzen saiatzea egotzita
author image

Agencias | EITB

Última actualización

Dos menores de 15 y 16 años han sido detenidos por la Ertzaintza en Vitoria-Gasteiz acusados de intento de homicidio tras herir con un arma blanca a un joven al que causaron heridas de gravedad.

Los hechos ocurrieron pasadas las 20:00 horas de este domingo en el barrio de Zaramaga de la capital alavesa.

Tras recibir una llamada una patrulla de la Ertrzaintza se personó en el lugar donde encontraron a un joven de 25 años inconsciente y con al menos dos cuchilladas en la espalda.

Ante la gravedad de las lesiones fue evacuado a un hospital de Vitoria mientras se iniciaba una investigación para localizar y detener a los presuntos agresores.

Estos fueron identificados como dos menores de 15 y 16 años que han sido detenidos como presuntos autores de un delito de homicidio en grado de tentativa. Una vez finalizadas las diligencias policiales serán puestos a disposición de la Fiscalía de Menores.

Ertzaintza Vitoria-Gasteiz Titulares de Hoy Sociedad

Te puede interesar

18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Joxe Ramon Bengoetxea (EHU): “Somos exigentes a nivel de financiación para poder ofrecer sueldos atractivos y así atraer profesorado”

El rector de la Euskal Herriko Unibertsitatea (EHU), Joxe Ramon Bengoetxea, ha sido entrevistado en el programa Boulevard de Radio Euskadi y, cuestionado por la financiación, ha señalado que “inevitablemente” serán “exigentes a la hora de demandar una financiación suficiente” para así poder ofrecer “unas condiciones atractivas” y unos sueldos “atractivos” a fin de “poder atraer profesorado”, así como para afrontar las necesidades en infraestructuras o en cuanto a la digitalización.

Cargar más
Publicidad
X