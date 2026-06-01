Una protesta laboral bloquea el acceso a Bilbao por los túneles de San Mamés

Mañana complicada en los accesos a Bilbao por los túneles de San Mamés.

Una de las vías principales de entrada a la ciudad ha sido cortada a las 08:00 horas por las trabajadoras en huelga de los servicios municipales del Ayuntamiento de Bilbao.

Por ello, se han formado largas retenciones.

El colectivo que se encarga de la limpieza de las escuelas, oficinas municipales o haurreskolas de Bilbao exigen un convenio propio.

Además, denuncian que la brecha salarial en comparación con otros colectivos municipales es muy grande.