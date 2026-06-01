La alcaldesa de Errenteria reconoce que se ha abierto una crisis entre el Ayuntamiento y Kukai "tanto en el proceso como en la confianza"

El Ayuntamiento de Errenteria ha ofrecido hoy una rueda de prensa sobre la gestión municipal de los casos de violencia machista de los que se ha hablado los últimos días.

El pasado jueves, el Ayuntamiento publicó un comunicado en el que hacía pública su decisión de cesar la actividad de la Bertso Eskola Xenpelar, como respuesta a las agresiones machistas conocidas por el Ayuntamiento durante el mes de mayo, rechazando asimismo firmemente los hechos denunciados y expresando su absoluta solidaridad con las víctimas.

La víspera, el miércoles, el Ayuntamiento se había reunido con padres y madres del alumnado de la Bertso Eskola, para que tuvieran conocimiento por medio del Ayuntamiento, antes de que se hiciera público y de primera mano, de lo que había podido saber el Consistorio. En dicha reunión se informó de las denuncias y de las decisiones adoptadas.

"Como ya se ha dicho al principio, el Ayuntamiento ha tenido conocimiento de todo esto ahora, en mayo, cuando las víctimas han sido capaces de dar el paso de denunciar y han acudido para ello al movimiento feminista y a Bertsozale Elkartea", ha señalado la alcaldesa Aizpea Otaegi. Y ha añadido que "consciente de la gravedad de la situación, el Ayuntamiento ha tomado decisiones, desde el primer momento, desde el mismo mes de mayo".

"A partir de ahora nos enfrentamos a una gestión compleja y difícil: poner en marcha cuanto procedimiento y proceso sea necesario para conocer más en detalle lo ocurrido y tratar de reparar el daño que se ha causado a jóvenes, padres y madres, en el entorno de la Bertso Eskola, ofreciéndoles el apoyo y la ayuda que necesiten para que puedan superar la indefensión y la vulnerabilidad que hayan podido sentir, y poder rehacer así la confianza perdida", ha añadido.

Denuncias contra Jon Maya

Que este caso de la Bertso Eskola se haya hecho público, ha agitado otro caso vinculado al bailarín Jon Maya.

Es la primera vez que el Ayuntamiento se ha referido públicamente a este hecho, "porque nuestra prioridad ha sido proteger a las víctimas y respetar su voluntad", han indicado.

"Hoy rompemos un principio que hemos tenido muy claro y que ha guiado toda la gestión de este tema desde que yo, como alcaldesa, tengo conocimiento de los hechos a los que nos referimos (en diciembre del 2024): el principio de confidencialidad que las víctimas de Jon Maya han solicitado y que el movimiento feminista en todo momento ha tratado de traer al centro", ha subrayado Otaegi.

Sobre ello ha detallado que en cuanto supieron lo ocurrido el Ayuntamiento de Errenteria se puso en contacto con Kukai y nos trasladó una serie de decisiones: Jon Maya aceptaba las acusaciones, interrumpía su actividad pública, asumía la responsabilidad y la tarea personal de iniciar un proceso de revisión crítica de sus comportamientos.

Por otra, se cambiaron la representación legal y la interlocución de Kukai con el Ayuntamiento, dejándolo en manos del presidente de Kukai. Desde entonces, y durante todo 2025, las conversaciones del Ayuntamiento con Kukai sobre este asunto se han mantenido con su presidente, no con Jon, como hasta entonces.

"El Ayuntamiento, en ese momento entiende que Jon Maya y Kukai han reaccionado desde la responsabilidad, han optado por respetar el deseo de las víctimas y puede hacerse un camino acorde a la voluntad no punitivista y sí restaurativa y reparadora que han solicitado las víctimas. Así, diferenciando a Jon Maya, apartado de la actividad pública, de la compañía Kukai, decidimos mantener el convenio y la subvención nominativa y, por tanto, abonar a Kukai su subvención nominativa de 53 600 euros para 2025 y desarrolla sus actividades habituales en el municipio, sin la presencia de Jon", ha remarcado.

Sin embargo, transcurrió casi todo el año y hacia el final, en noviembre del 2025 se les comunicó que Kukai y Jon Maya tenían la intención de recuperar su actividad ordinaria en febrero del 2026. El Ayuntamiento decidió entonces “congelar” su relación con Kukai, dejarla en stand-by.

En abril se volvieron a reunir y suceden entonces "dos hitos de dimensión pública, que a nuestro entender, se alejan de la senda acordada y hecha hasta el momento", ha agregado Otaegi, refiriéndose a que Jon Maya vuelve a la esfera pública, lo que genera una crisis entre el Ayuntamiento y Kukai, en lo que se refiere al proceso y a la confianza mutua.

"Desde nuestro punto de vista, la manera de salir de esta crisis es volver al proceso, y volver al proceso, es volver a darles la centralidad que les corresponde a las víctimas", ha detacado la alcaldesa.

Entre tanto, la relación del Ayuntamiento con Kukai durante 2026 sigue suspendida.