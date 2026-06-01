Entrevista en Radio Euskadi
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Joxe Ramon Bengoetxea (EHU): “Somos exigentes a nivel de financiación para poder ofrecer sueldos atractivos y así atraer profesorado”

18:00 - 20:00
El rector de la Euskal Herriko Unibertsitatea, Joxe Ramon Bengoetxea, en Radio Euskadi.
Euskaraz irakurri: Bengoetxea (EHU): "Finantzazio mailan zorrotzak gara soldata erakargarriak eskaini ahal izateko eta horrela irakasleak erakartzeko"
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EITB

Última actualización

El rector de la Euskal Herriko Unibertsitatea (EHU), Joxe Ramon Bengoetxea, ha sido entrevistado en el programa Boulevard de Radio Euskadi y, cuestionado por la financiación, ha señalado que “inevitablemente” serán “exigentes a la hora de demandar una financiación suficiente” para así poder ofrecer “unas condiciones atractivas” y unos sueldos “atractivos” a fin de “poder atraer profesorado”, así como para afrontar las necesidades en infraestructuras o en cuanto a la digitalización. 

Educación UPV-EHU Sociedad

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