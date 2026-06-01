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Comienza la instalación del vallado para los sanfermines

En total colocarán 900 postes, 2700 tablones y 80 puertas, que acotarán el tramo del encierrillo, el recorrido del encierro y el interior de la plaza de toros.
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Euskaraz irakurri: Sanferminetarako hesiak jartzen hasi dira
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EITB

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A falta de poco más de un mes para que arranquen los encierros de San Fermín, los operarios de la carpintería Hermanos Aldaz Remiro han comenzado este lunes a montar el tradicional vallado. En total colocarán 900 postes, 2700 tablones y 80 puertas, que acotarán el tramo del encierrillo, el recorrido del encierro y el interior de la plaza de toros.

Las calles de la capital navarra ya han recibido los postes y tablones que conformarán el vallado de los sanfermines. Como cada año desde 1992, la empresa Hermanos Aldaz Remiro está siendo la encargada de llevar a cabo los trabajos de instalación de dichos elementos, que guiarán a astados y corredores entre los corrales del Gas y la Plaza de Toros de Pamplona entre el 7 y el 14 de julio.

Pamplona San Fermín Sociedad

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