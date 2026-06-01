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Urdaibai Bird Center: 25 años protegiendo el paraíso de las aves

18:00 - 20:00
Urdaibai Bird Center
Euskaraz irakurri: Urdaibai Bird Center: 25 urte hegaztien paradisua babesten
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EITB

Última actualización

Urdaibai Bird Center se ha convertido en una referencia para observar el mundo de las aves. Su trabajo comenzó hace casi 25 años con el objetivo de visibilizar el tesoro de esas marismas. Hoy queremos conocer más sobre esa trayectoria, sobre los hitos más reseñables y sobre el efecto del cambio climático.

Reserva de la Biosfera de Urdaibai Animales Bizkaia Sociedad

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