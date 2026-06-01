Urdaibai Bird Center: 25 años protegiendo el paraíso de las aves

El rector de la Euskal Herriko Unibertsitatea (EHU), Joxe Ramon Bengoetxea, ha sido entrevistado en el programa Boulevard de Radio Euskadi y, cuestionado por la financiación, ha señalado que “inevitablemente” serán “exigentes a la hora de demandar una financiación suficiente” para así poder ofrecer “unas condiciones atractivas” y unos sueldos “atractivos” a fin de “poder atraer profesorado”, así como para afrontar las necesidades en infraestructuras o en cuanto a la digitalización.