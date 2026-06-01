Bilbao y Donostia se presentan como una sola sede para albergar el Mundial de 2030

Las instituciones vascas han presentado a la FIFA una propuesta de sede conjunta para albergar partidos del Mundial de fútbol de 2030. La candidatura plantea que Bilbao y Donostia conformen una única sede vasca, con los estadios de San Mamés y Anoeta como escenarios de la competición.

El documento ha sido remitido por el Gobierno Vasco, las diputaciones forales de Bizkaia y Gipuzkoa, los ayuntamientos de Bilbao y Donostia, junto al Athletic Club y la Real Sociedad, dentro de los plazos fijados por la FIFA para el proceso de selección de sedes.

Las administraciones implicadas han explicado que la decisión se ha adoptado tras analizar en profundidad las exigencias planteadas por la organización del Mundial y tras priorizar el interés general y una perspectiva de país. Según han recordado, llevan cuatro años trabajando para optar a ser sede del torneo.