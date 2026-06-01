MUNDIAL 2030
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Bilbao y Donostia se presentan como una sola sede para albergar el Mundial de 2030

El Gobierno Vasco, las diputaciones de Bizkaia y Gipuzkoa, los ayuntamientos de Bilbao y Donostia, el Athletic y la Real Sociedad han comunicado a la FIFA su voluntad de seguir en el proceso de selección con una propuesta que contempla una única sede vasca y dos estadios, San Mamés y Anoeta.
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Euskaraz irakurri: Bilbo eta Donostia egoitza bakar gisa aurkeztu dira 2030eko Munduko Txapelketa hartzeko
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EITB

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Las instituciones vascas han presentado a la FIFA una propuesta de sede conjunta para albergar partidos del Mundial de fútbol de 2030. La candidatura plantea que Bilbao y Donostia conformen una única sede vasca, con los estadios de San Mamés y Anoeta como escenarios de la competición.

El documento ha sido remitido por el Gobierno Vasco, las diputaciones forales de Bizkaia y Gipuzkoa, los ayuntamientos de Bilbao y Donostia, junto al Athletic Club y la Real Sociedad, dentro de los plazos fijados por la FIFA para el proceso de selección de sedes.

Las administraciones implicadas han explicado que la decisión se ha adoptado tras analizar en profundidad las exigencias planteadas por la organización del Mundial y tras priorizar el interés general y una perspectiva de país. Según han recordado, llevan cuatro años trabajando para optar a ser sede del torneo.

 

Líneas rojas ante las exigencias de la FIFA

Las instituciones han señalado que ya en 2022 comenzaron a estudiar los requisitos exigidos por la FIFA y que en 2024 trasladaron a la organización un documento con varios aspectos que consideraban inasumibles.

Entre esas líneas rojas figuraban los elevados costes económicos, la necesidad de realizar nuevas inversiones en los estadios y en los territorios, la exigencia de modificar normativas, la ausencia de las lenguas cooficiales de Euskadi en determinados ámbitos organizativos y diversas exclusividades para la empresa responsable del Mundial.

También cuestionaron la prohibición de celebrar otros eventos en las ciudades sede durante las fechas de la competición y algunos requisitos vinculados a la acreditación de capacidad para acoger grandes eventos internacionales.

 

Una única sede con dos estadios

Tras la visita realizada por representantes de la FIFA a San Mamés y Anoeta en marzo de 2026, las instituciones analizaron el impacto que tendría asumir todas las condiciones exigidas para disponer de dos sedes independientes.

Como resultado de ese proceso, han decidido presentar una propuesta conjunta basada en un único presupuesto y una única sede vasca con dos estadios, en la que San Mamés y Anoeta acogerían partidos de la fase de grupos del Mundial de 2030. El planteamiento contempla la disputa de dos encuentros en cada campo.

Las administraciones consideran que esta fórmula es la que mejor protege los intereses de la ciudadanía vasca y han trasladado esta posición a la FIFA en la documentación enviada el pasado 31 de mayo.

A la espera de la respuesta de la FIFA

Las instituciones han reiterado su interés en que San Mamés y Anoeta formen parte de la Copa Mundial de la FIFA 2030, aunque la aceptación de la propuesta dependerá ahora de la respuesta de la organización.

Asimismo, han expresado su compromiso de seguir trabajando de forma coordinada en la preparación de la documentación requerida por la FIFA y de mantener la discreción que marca el proceso de negociación entre las candidaturas y la entidad organizadora.

Bilbao Donostia-San Sebastián Sociedad

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