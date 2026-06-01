San Mamesko tuneletako Bilborako sarbidea blokeatuta daukate Udaleko langileek
Bilboko Udal zerbitzuetako garbitzaileek bidea itxi dute 08:00etan.
San Mamesko Bilborako sarbidea itxi dute gaur goizean, eta auto ilara luzeak sortu dira.
Bilboko Udalak azpikontratatutako garbitzaileak protestan irten dira 08:00ak aldera errepidera, eta bidea itxita daukate.
Eskolak, udal bulegoak eta haur-eskolak garbitzen dituzten langileak greban daude, lan-hitzarmen propioa eskatzeko.
Horrez gain, udal zerbitzuetako beste kolektibo batzuekin alderatuta, soldata arrakala oso handia dela salatzen dute.
Zure interesekoa izan daiteke
Bi adin txikiko atxilotu dituzte Gasteizen, gazte bat hiltzen saiatzea egotzita
Erasoa Gasteizko Zaramaga auzoan gertatu da. Biktima (25 urte) konorterik gabe aurkitu dute kalean, bizkarrean bi labankada zituela.
Errenteriako alkateak onartu du krisi bat zabaldu dela Udalaren eta Kukairen artean, "prozesuari zein konfiantzari dagokionez"
"Hortik ateratzeko modu bakarra prozesura bueltatzea da, biktimei dagokien zentralitatea emanda. Bitartean, 2026. urtea Kukairekin harremana izoztuta abiatu genuen, eta berdin jarraitzen dugu", nabarmendu du Aizpea Otaegi alkateak.
Hasi dira sanferminetako hesia muntatzen
Guztira, 900 zutoin, 2.700 ohol eta 80 ate jarriko dituzte, entzierro txikiaren zatia, entzierroaren ibilbidea eta zezen-plazaren barrualdea mugatzeko.
Egoitza bat, bi estadio eta lau partida: honelakoa da 2030eko Munduko Txapelketarako euskal proposamena
Euskal erakundeek Bilbo eta Donostiaren arteko hautagaitza bateratua proposatu diote FIFAri 2030eko Munduko Txapelketako partidak hartzeko. Proposamenak FIFAren eskakizunen diru- eta antolakuntza-eragina murriztea du helburu, Euskadik egoitza izateari uko egin gabe.
Joxerramon Bengoetxea (EHU): “Finantzaketa egokia eskatzen dugu, soldata erakargarriak eskaini eta irakasleak erakartzeko”
Joxerramon Bengoetxea Euskal Herriko Unibertsitateko (EHU) errektorea elkarrizketatu dute Radio Euskadiko Boulevard saioan, eta, finantzaketari buruz galdetuta, adierazi du “ezinbestean” finantzaketa egokia eskatuko dutela, “baldintza eta soldata erakargarriak” eskaini ahal izateko, “irakasleak erakartzea” lortze aldera. Halaber, azpiegiturekin eta digitalizazioarekin lotutako beharrei aurre egiteko ere finantzaketa egokia beharrezkoa dela nabarmendu du.
38 urteko gizon bat hil da Burgin, auto-istripuz
Ezbeharra goizaldean gertatu da. Autoa bidetik atera da eta eraikin baten kontra jo du; oraindik ez da argitu zergatik.
Bilbo eta Donostia egoitza bakar gisa aurkeztuko dira 2030eko Munduko Txapelketa hartzeko
Eusko Jaurlaritzak, Bizkaiko eta Gipuzkoako aldundiek, Bilboko eta Donostiako udalek, Athleticek eta Realak FIFAri jakinarazi diote hautaketa-prozesuan jarraitzeko asmoa dutela, euskal egoitza bakarra eta bi estadio (San Mames eta Anoeta) dituen proposamenarekin.
Irakasleen protesta batean parte hartzen ari zen emakume bati polizia batek egindako erasoa ikertuko du Espainiako Gobernuak Valentzian duen Ordezkaritzak
Sareetan bolo-bolo zabaldu den bideoan, emakumea bizkarrez ageri da, errepidetik oinez, eta bat-batean Polizia Nazionaleko agente bat, burua kasko batekin estalita daramana, harengana doa korrika, gogor bultzatuz eta lurrera botaz.
Sorosle izateko eskakizunak zorroztu dira, eta arazoak daude langileak topatzeko
Sorosleei formakuntza zorrotzagoa eskatzen zaie aurten lanean aritzeko. Lehen, Gurutze Gorriak edo Igeriketa Federazioak emandako formakuntza ikastaro batekin nahikoa zuten horretarako; orain, aldiz, titulazio ofizial bat eskatzen zaie, eta horrek arazoak ekar ditzake sorosleak topatzeko.