San Mamesko tuneletako Bilborako sarbidea blokeatuta daukate Udaleko langileek

Bilboko Udal zerbitzuetako garbitzaileek bidea itxi dute 08:00etan. 

18:00 - 20:00
EITB

San Mamesko Bilborako sarbidea itxi dute gaur goizean, eta auto ilara luzeak sortu dira. 

Bilboko Udalak azpikontratatutako garbitzaileak protestan irten dira 08:00ak aldera errepidera, eta bidea itxita daukate. 

Eskolak, udal bulegoak eta haur-eskolak garbitzen dituzten langileak greban daude, lan-hitzarmen propioa eskatzeko. 

Horrez gain, udal zerbitzuetako beste kolektibo batzuekin alderatuta, soldata arrakala oso handia dela salatzen dute.

Bilbo Trafikoa Lan gatazkak Gizartea

