VALENTZIAKO IRAKASLEAK GREBAN

Irakasleen protesta batean parte hartzen ari zen emakume bati polizia batek egindako erasoa ikertuko du Espainiako Gobernuak Valentzian duen Ordezkaritzak

Sareetan bolo-bolo zabaldu den bideoan, emakumea bizkarrez ageri da, errepidetik oinez, eta bat-batean Polizia Nazionaleko agente bat, burua kasko batekin estalita daramana, harengana doa korrika, gogor bultzatuz eta lurrera botaz. 

Sare sozialetan biralizatutako bideoaren irudia.

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Pilar Bernabe Espainiako Gobernuak Valentziako Erkidegoan duen ordezkariak "onartezintzat" jo du sare sozialetan zabaltzen ari den bideo baten ikusten den erasoa.  Irudietan, Polizia Nazional bat ikusten da irakasleen protesta batean parte hartzen ari den emakume bat bizkarrean jo eta lurrera botatzen. Bernabek iragarri du gertatutakoa ikertuko dutela "erantzukizunak argitzeko".

Emakumea errepidetik oinez doa, eta bat-batean Polizia Nazionaleko agente bat, burua kasko batekin estalita daramana, harengana doa korrika, gogor bultzatuz bizkarretik eta lurrera botaz. Aurpegian kolpea hartzen du emakumeak eta hainbat pertsonak laguntzen diote.

Gobernuaren ordezkariak X sarean duen kontu ofizialean idatzitako mezu batean adierazi duenez, gertatutakoa "zehatz-mehatz" ikertuko dute, "erantzukizunak argitzeko". 

"Segurtasunez manifestatzeko eskubidea babestea edozein gauzaren gainetik dago", adierazi du, eta gertatua "guztiz ulertezina" dela gehitu du.

Sindikatuek ere "eraso bortitza" salatu dute

Hezkuntzako sindikatuek publikoki salatu dute emakumeak Hezkuntza Kontseilaritzaren inguruan jasandako "eraso bortitza".

STEPV, CCOO eta UGT sindikatuetako ordezkariek babes osoa eman diote "Polizia Nazionalak zapaldutako lankideari" eta "lehenbailehen osatzea" opa diote . 

Sindikatuetako ordezkariak Adminstrazioarekin bilduta egon dira eta hark bilera amaitutzat eman duen arren, sindikatuek Kontseilaritzan jarraitzen dute, oinarrizko konpromiso batzuk lortu arte ez direla altxatuko esanez.

Valentzia Erkidegoa Espainia Polizia abusuen biktimak Manifestazioak Hezkuntza Gizartea

