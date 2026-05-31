Irakasleen protesta batean parte hartzen ari zen emakume bati polizia batek egindako erasoa ikertuko du Espainiako Gobernuak Valentzian duen Ordezkaritzak
Sareetan bolo-bolo zabaldu den bideoan, emakumea bizkarrez ageri da, errepidetik oinez, eta bat-batean Polizia Nazionaleko agente bat, burua kasko batekin estalita daramana, harengana doa korrika, gogor bultzatuz eta lurrera botaz.
Pilar Bernabe Espainiako Gobernuak Valentziako Erkidegoan duen ordezkariak "onartezintzat" jo du sare sozialetan zabaltzen ari den bideo baten ikusten den erasoa. Irudietan, Polizia Nazional bat ikusten da irakasleen protesta batean parte hartzen ari den emakume bat bizkarrean jo eta lurrera botatzen. Bernabek iragarri du gertatutakoa ikertuko dutela "erantzukizunak argitzeko".
Emakumea errepidetik oinez doa, eta bat-batean Polizia Nazionaleko agente bat, burua kasko batekin estalita daramana, harengana doa korrika, gogor bultzatuz bizkarretik eta lurrera botaz. Aurpegian kolpea hartzen du emakumeak eta hainbat pertsonak laguntzen diote.
Gobernuaren ordezkariak X sarean duen kontu ofizialean idatzitako mezu batean adierazi duenez, gertatutakoa "zehatz-mehatz" ikertuko dute, "erantzukizunak argitzeko".
"Segurtasunez manifestatzeko eskubidea babestea edozein gauzaren gainetik dago", adierazi du, eta gertatua "guztiz ulertezina" dela gehitu du.
Sindikatuek ere "eraso bortitza" salatu dute
Hezkuntzako sindikatuek publikoki salatu dute emakumeak Hezkuntza Kontseilaritzaren inguruan jasandako "eraso bortitza".
STEPV, CCOO eta UGT sindikatuetako ordezkariek babes osoa eman diote "Polizia Nazionalak zapaldutako lankideari" eta "lehenbailehen osatzea" opa diote .
Sindikatuetako ordezkariak Adminstrazioarekin bilduta egon dira eta hark bilera amaitutzat eman duen arren, sindikatuek Kontseilaritzan jarraitzen dute, oinarrizko konpromiso batzuk lortu arte ez direla altxatuko esanez.
Zure interesekoa izan daiteke
Sorosle izateko eskakizunak zorroztu dira, eta arazoak daude langileak topatzeko
Sorosleei formakuntza zorrotzagoa eskatzen zaie aurten lanean aritzeko. Lehen, Gurutze Gorriak edo Igeriketa Federazioak emandako formakuntza ikastaro batekin nahikoa zuten horretarako; orain, aldiz, titulazio ofizial bat eskatzen zaie, eta horrek arazoak ekar ditzake sorosleak topatzeko.
Astelehen honetan hasiko da bainu denboraldia Euskadin, eremuen % 87an uraren kalitate ezin hobea delarik
Osasun Sailak lau gunetan ez bainatzeko eskatu du: Areetan (Getxo), Toñan (Sukarrieta), Karraspio Txikin (itsasadarra, Mendexa) eta Portu Txikin (Zierbena).
19 urteko gazte bat atxilotu dute eta 17 urteko adingabe bat ikertzen ari dira Donostian izandako eraso batengatik
35 urteko gizon bat zauritu da hainbat pertsonaren arteko borroka batean. Atxilotuari hilketa saiakera egotzi diote.
Helikopteroz erreskatatu dute Gorbeia mendian istripua izan duen mendizale bat
14:15ean jakin du SOS Deiak 112 zerbitzuak emakume bat erori dela Zigoitia udalerriko Murua kontzejuko harrobietara jaisten ari zela. Ezbeharraren ondorioz, ezin zen ibili, orkatila hautsita omen zuelako.
Ilargi urdinarekin amaituko da igande honetan maiatza
Urteak 12 ilargi bete izaten ditu normalean. Bizpairu urtez behin, baina, 13. ilargi bete bat agertzen da zeruan, ingelesek "Blue Moon" deitzen diotena, eta maiatzaren 31 honetan gertatuko da hori.
Lore-eskaintza Kanadako Red Bay herrixkan lurperatuta dauden euskal arrantzaleei
Guztira 140 euskal arrantzale daude bertan lurperatuta, eta lehen aldiz omendu dituzte. Duela 500 urte baleak arrantzatzera joaten ziren bertara, eta ur horietan hondoratu zen San Juan baleontzia.
Ibilaldiak milaka euskaltzaleren erdigune bihurtu du Bilbo
Hiru gune nagusitan banatu dira ekimenak: Txurdinagako kiroldegia musika- eta abentura-proposamenen agertoki bihurtu da; Europa Parkeak familia ugari bildu ditu, haurrentzako jarduerei esker; eta Kirikiño Ikastolak, besteak beste, tailerrak, jolasak, emanaldiak eta karaoke-saioak hartu ditu.
Lau pertsona atxilotu eta 10.000 botox-dosi atzeman dituzte Bizkaian, legez kanpoko klinika estetikoen aurkako operazio batean
Miaketak egin dituzte Bilbon, Basaurin, Galdakaon eta Barakaldon. Ikerketa Forondan hasi zen, baimendu gabeko osasun-produktuak eta sendagaiak atzeman zituztenean, eta polizia-operazioa Bartzelona, Asturias eta Las Palmas aldera ere zabaldu da.
Euskararen arnasgune bihurtuko da gaur Bilbo Kirikiño Ikastolak antolatutako Ibilaldiarekin
Igande honetan ospatuko dute Bizkaiko ikastolen jai handia Txurdinaga inguruan. Hiru gunetan banatuta, egun osoko egitarau zabala eta bizia egongo da gozagai.