19 urteko gazte bat atxilotu dute eta 17 urteko adingabe bat ikertzen ari dira Donostian izandako eraso batengatik

35 urteko gizon bat zauritu da hainbat pertsonaren arteko borroka batean. Atxilotuari hilketa saiakera egotzi diote.
Agentziak | EITB

Ertzaintza 17 urteko gizonezko bat ikertzen ari da, Donostian izandako eraso batean parte hartu duelakoan, eta 19 urteko bat atxilotu dute, eraso berean gizon bati ostikada bat eta, lurrean botata zegoela, burua zapaltzeagatik, Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak jakitera eman duenez.

Erasoa igande goizean gertatu da, 06:30ean, Kontxa pasealekuko aisialdirako lokal baten inguruan izandako liskar batean, eta 35 urteko gizon bat zauritu dute.

Horren berri izan ondoren, Ertzaintzako agenteek ustezko bi erasotzaileak aurkitu, eta ikerketapean jarri dute adingabea, lesio delitu bat egotzita, eta atxilotu egin dute 19 urtekoa, giza hilketa saiakera egotzita.

Ertzaintzak ikerketa abiatu du gertakari horiek argitzeko.

