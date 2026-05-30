Ehunka lagun bildu dira Errenterian, “Inpunitateari Stop, erasoen aurrean autodefentsa feminista” lelopean
Errenteriako eta Oiartzungo herritarrek bat egin dute Mugimendu Feministak egindako deiarekin eta irmo salatu dute Xenpelar Bertso Eskolako irakasle batek, "ardi larruz jantzitako erasotzaile" gisa definitu dutenak, ustez, hainbat urtez egindako erasoak.
Ehunka lagun bildu dira gaur eguerdian Errenteriako Foru plazan, “Inpunitateari Stop, erasoen aurrean autodefentsa feminista” lelopean, Xenpelar Bertso Eskolako bertso-irakasle batek azken urteetan, ustez, egin dituen sexu-erasoak eta jazarpen psikologikoa salatzeko eta biktimei elkartasuna agertzeko.
Mugimendu Feministako kideek hartu dute pankarta, atzean ehunka lagun zituztela, herriko alkatea tartean, baita bertsolaritzako hainbat aurpegi ezagun ere: Maddalen Lujanbio, Maddi-Ane Txoperena eta Beñat Gaztelumendi, besteak beste.
Ostegunean, Bertsozale Elkarteak, Oreretako Mugimendu Feministak eta Oiartzungo Feministen Asanbladak oharra kaleratu zuten salatuz Xenpelar Bertso Eskolako bertso-irakasle batek “bere posizioa eta erreferentzialtasuna baliatu” dituela “modu sistematizatuan botere-harremanak garatzeko eta erasotzeko”.
Gaur, Mugimentdu Feministak “ardi larruz mozorrotutako otso” gisa definitu du salatutako irakaslea, “urtetako inpunitatea” izan duela nabarmendu dute, eta “aski” dela aldarrikatu dute.
“Emandako aukerak behin eta berriz mespretxatu” dituela ere azaldu dute, eta “ibilbide nazkagarria” izan duela, “manipulazioa erabiliz, inpunitate osoz, herriko neska gazteak jazartzeko”.
Azaldu dutenez, lehen salaketen ondoren, irakasleak gertatua onartu eta bertsolaritzaren orbitatik desagertzeko konpromisoa hartu zuen Bertsozale Elkartearekin. Xenpelar Bertso-Eskolak berak bermatu behar zuen hori, baina salatutako irakasleak ez omen zituen bere konpromisoak bete, eta jarrera berarekin jarraitu zuen.
Elkarretaratzearen deitzaileek salatu dute "hori ahalbidetu duen ingurune bat" egon delako jarraitu ahal izan duela erasoekin. Beraz, beharrezkoa izan dela "aliantza patriarkal bat erasoak betikotzeko".
Astelehenean, agerraldia egingo du Aizpea Otaegi Errenteriako alkateak, kasuari buruzko azalpenak emateko. Gogoan izan behar da, Udalak bertan behera utzi duela eskolaren jarduera kasuaren berri izan ostean.
Kukaiko zuzendariaren kontrako salaketak
Bestetik, hau ez da izan jarrera matxistekin lotuta, Errenterian, azken orduetan, kaleratu den kasu bakarra.
Publiko egin berri da Jon Maya Kukai dantza taldeko zuzendariak "jarrera desegokiak" izan zituela zenbait emakumerekin. Mayak oharra plazaratu du “zuhurtzia eta errespetua” eskatuz. Hainbat emakumeekin izandako jarrera desegokia onartu eta "berriz errepikatu ez dadin lanean" izan dela adierazi du, “emakumezko horiek eskatu bezala, modu pribatuan”.
Atzo, Errenteriako Udal Batzan, PSE-EEk batzorde berezi bat premiaz deitzeko eskatu zuen, udal gobernuak bi kasuen inguruan egindako kudeaketa aztertzeko.
Bi kasuen inguruko azalpenak emango ditu Udalak astelehenean.
