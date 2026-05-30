Etxebizitzetako sarrailetan plastilinazko edo paperezko markatzaileak aurkitu dituztela ohartarazi du Ertzaintzak
Azken asteotan, Ertzaintzak delitugileek erabilitako markatzaileak atzeman ditu Bizkaian: sarrailetan plastilina zati txiki batzuk eta paperezko zapi baten zatiak.
Lapurretak egin ahal izateko, sarrailetan plastilinazko edo paperezko markatzaileak jartzen ari direla ohartarazi du Ertzaintzak. Oraingoz, Bizkaiko etxebizitzetan aurkitu dituzte.
Maiatzaren 22an, Ertzaintzak gizon bat atxilotu zuen lapurretak egin aurretiko lanetan Barakaldon: eraikin bateko hainbat etxetako sarrailetan paper markatzaileak jartzen harrapatu zuten. Ez da kasu bakarra izan, egun batzuk geroago, plastilina berdea atzeman baitzuten etxe bateko sarrailaren barruan, ustez helburu berarekin.
Ertzaintzaren esanetan, behin baino gehiagotan erabili izan da plastilina markagailu gisa Bizkaiko herrietan egindako lapurretetan.
Gomendioak
Giltza etxeko sarrerako atean sartu baino lehen, sarrailak aztertzeko gomendatu du Ertzaintzak, eta sarraila-zuloan elementuren bat aurkituz gero, Ertzaintzari edo Udaltzaingoari jakinarazteko eskatu du.
Plastilina edo paper zatiak urte batzuk dituzten sarrailetan jarri ohi dituzte.
