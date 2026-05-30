Aldaketak Iruñeko sanferminetako entzierroetan

Zezenak zezen-plazara iritsi aurretik plazan sartzen diren korrikalariak ezin izango dira han zain egon, espazioa libre uzteko eta gainerakoak ez oztopatzeko. Gainera, ibilbidera sartzeko ordua 07:15etik 07:30era aldatu da, 15 minutuz atzeratu ondoren.

Iruñeko Entzierroaren Mahaiak lasterketa horren inguruko hainbat proposamen aztertu ditu, Sanferminei hasiera emateko hilabete pasatxo falta denean. Hala, parte-hartzaileei eragiten dieten bi berrikuntza adostu ditu.

Alde batetik, zezenak zezen-plazara iritsi aurretik plazan sartzen diren korrikalariak ezin izango dira han zain egon, espazioa libre uzteko eta gainerakoak ez oztopatzeko.

Gainera, ibilbidera sartzeko ordua 07:15etik 07:30era aldatu da, 15 minutuz atzeratu ondoren, eta Udaletxe plazatik bakarrik egingo da.

Neurriak ez betetzeak zigorra ekarriko du.

Horrez gain, balkoien eta ibilbidera ematen duten fatxadetako beste elementu batzuen segurtasuna ere aztertu du Iruñeko Entzierroaren Mahaiak bileran. Halaber, entzierroaren segurtasunari eta arriskuei buruzko sentsibilizazio-ekintzak indartzeko proposamena egin du.

