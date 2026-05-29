Herritarrak pozik daude bizi kalitatearekin, baina kezka eragiten dute etxebizitzak, osasun sistemak eta segurtasunak
EITB Focusen azken inkestan, herritarrek 7,6ko nota eman diote bizi kalitateari EAEn, eta 7,5ekoa Nafarroan. Etxebizitza da kezka nagusia udalerri gehienetan.
Euskal herritarrek balorazio ona egiten dute Hego Euskal Herriko bizi kalitateaz, eta nota altua ematen diote: 7,6koa EAEn eta 7,5ekoa Nafarroan. Hala ere, etxebizitza, osasun sistema eta segurtasuna kezka iturri bilakatu dira herritarrentzat. EITB Focusen azken inkestaren arabera, etxebizitza da, alde handiz, administrazioek lehentasunez jorratu beharko luketen gaia, udalerriaren arabera alde nabarmenak dauden arren.
Inguruaren bizi kalitatearen asebetetzeari dagokionez, ez dago alde handirik adin taldeen artean, baina EAEren kasuan gazteenek balorazioa zertxobait hobea egiten dute (7,72) batez bestekoarekin alderatuta.
Azterlanak, halaber, administrazioek lehenetsi beharko lituzketen gaiei buruz galdetu du, udal mailan zein lurralde eta Euskal Herri mailan. Hor, inkestatutakoen heren batek etxebizitza aipatu du; % 19-24k (kudeaketa eremuaren arabera), osasun sistema; eta %14-16k, herritarren segurtasuna.
Azterlanaren atal honetan, baina, alde handiak daude udalerrien artean. Etxebizitzaren arazoa bereziki nabarmentzen da Donostian (% 49,7), Tolosan (% 41,2) eta Amurrion (% 36,6). Osasun sistema, berriz, lehentasunezko gai gisa ageri da Agurainen (% 48,3) eta Iruñean (% 31,8). Herritarren segurtasuna, azkenik, lehenetsi beharreko gai moduan agertzen da Irunen (% 49,6), Barakaldon (% 42,9) edo Bilbo (% 38,3).
Inkesta ostiral honetatik aurrera egongo da ikusgai, eta gai horien nahiz beste batzuen (adimen artifiziala, industria…) inguruko analisi zabala jasotzen du.
Horrez gain, EITB Focusek atal bat eskaini dio herritarren aldarte soziala aztertzeari. Inkestatutakoen % 68k adierazi dute EAEn eta Nafarroan giro soziala "oso edo nahiko lasaia" dela. Herritarren % 35,9k, ordea, esan dute badirela jendaurrean saihesten dituzten gaiak, “kritikak, iritziak edo gatazkak ekiditeagatik".
EAEn eta Nafarroan dagoen egoera orokorrari dagokionez, inkestatutakoen % 78k uste dute egoera ‘ona edo oso ona’ dela; % 9,9k, berriz, ‘txarra edo oso txarra’ dela diote. Egoera ekonomikoaren balorazioari erreparatuz, herritarren % 55ek uste dute egoera ona dela, eta % 4,1ek "oso ona" dela diote. Bestalde, % 20,2k uste dute egoera ‘erdipurdizkoa’ dela, eta beste %19k ‘txarra edo oso txarra’ dela iritzi diote.
Zure interesekoa izan daiteke
Euskal herritarren % 79k babesten dute esku-hartze publikoa industriaren errotzea sustatzeko
EITB Focusen azken inkestaren arabera, inkestatutakoen % 63,2k lankidetza publiko-pribatuaren alde egiten dute gai horretan; % 22,5ek, berriz, esku-hartze erabat publikoa hobesten dute.
Fiskalak 22 urteko kartzela-zigor eskaera mantendu du Lukas Agirreren hilketaz akusatuentzat
Emakume bat ere epaitzen ari dira, akusatuak estaltzeagatik, eta fiskalak 3 urteko espetxe-zigorra eskatu du horrentzat.
Euskaldunon Kontseiluaren erronka: 300.000 euskaldun gehiago 2036rako
'Pizkunderako Erronka 2036. Larrialditik indarraldirako jauzia' txostena aurkeztu du Euskalgintzaren Kontseiluak: orain arteko euskalduntze erritmoa bikoiztea eta urtero 30.000 hiztun irabaztea proposatzen da. Modu horretan, erabileran % 20ko langa gainditzea aurreikusten dute.
Bilboko Pagasarribide eskolako familiek protesta egin dute, geletako beroari aurre egiteko premiazko neurriak eskatzeko
Azken aste honetan gutxienez lau pertsona artatu behar izan dituzte Bilboko zentro honetan bero-kolpeak jota. Horregatik, ikasleen familiak kalera atera dira ikasgeletako beroari aurre egiteko premiazko neurriak eskatzeko.
Oreretako Xenpelar Bertso Eskolako irakasle baten erasoak salatu dituzte eta Udalak bertan behera utzi du eskolaren jarduera
Bertsozale Elkarteak, Oreretako Mugimendu Feministak eta Oiartzungo Feministen Asanbladak salatu dutenez, bertso-irakasle horrek “bere posizioa eta erreferentzialtasuna baliatu ditu modu sistematizatuan botere-harremanak garatzeko eta erasotzeko”. 2018an jaso zuen lehen salaketa eta ordutik hona neurriak hartu badira ere, erasoek jarraitu egin dute. Errenteriako Udalak jakinarazi du Bertso Eskolako zuzendaritzako kide batek guxtienez babestu duela erasotzailea eta, beraz, Udal zerbitzua izanik eta egoeraren "larritasunaz" jabetuta, bertan behera utzi du eskolaren jarduera.
Bilboko Pagasarribide eskolako beste adin txikiko bat ospitalera eraman dute, bero kolpeak jota
Astebetean beroagatik ikastetxe horretan artatu behar izan duten laugarren ikaslea da.
Bilboko hainbat ikastetxe publikotako guraso elkarteek beroari aurre egiteko erakundeen "utzikeria" salatu dute
Bilboko hainbat eskola publikotako guraso elkarteek salatu dutenez, beroaren ondorioz ikasgeletan gertatu diren lipotimia edo gastroenteritis kasuak onartezinak dira, eta esku hartzeko eskatu diete erakundeei. Are gehiago, berehalako neurriak hartzea eskatu dute.
Senegalen hil zen arrantzale lekeitiarraren gorpua Dakarren da dagoeneko, autopsiaren zain
Azken orduak Dakarreko portu parean ainguratuta egon ostean, agintarien ikuskaritza pasa du eta baimena jaso du porturatzeko. Joan den asteazkenean hil zen arrantzalea ontzian, lanean zela. Heriotza ez traumatikoa izan zen. Autopsia egin ostean hasiko dituzte aberriratzeko tramiteak.
Nafarroan bizi den gizon bat atxilotu dute Errioxan gazte bat hiltzea egotzita
Erasoa Fuenmayorren gertatu da, Logroñotik 14 kilometrora. Hildakoaz gain, emakume bat zauritu da eta ospitaleratu egin dute.