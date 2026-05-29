Herritarrak pozik daude bizi kalitatearekin, baina kezka eragiten dute etxebizitzak, osasun sistemak eta segurtasunak

EITB Focusen azken inkestan, herritarrek 7,6ko nota eman diote bizi kalitateari EAEn, eta 7,5ekoa Nafarroan. Etxebizitza da kezka nagusia udalerri gehienetan.

Euskal herritarrek balorazio ona egiten dute Hego Euskal Herriko bizi kalitateaz, eta nota altua ematen diote: 7,6koa EAEn eta 7,5ekoa Nafarroan. Hala ere, etxebizitza, osasun sistema eta segurtasuna kezka iturri bilakatu dira herritarrentzat. EITB Focusen azken inkestaren arabera, etxebizitza da, alde handiz, administrazioek lehentasunez jorratu beharko luketen gaia, udalerriaren arabera alde nabarmenak dauden arren.

Inguruaren bizi kalitatearen asebetetzeari dagokionez, ez dago alde handirik adin taldeen artean, baina EAEren kasuan gazteenek balorazioa zertxobait hobea egiten dute (7,72) batez bestekoarekin alderatuta.

Azterlanak, halaber, administrazioek lehenetsi beharko lituzketen gaiei buruz galdetu du, udal mailan zein lurralde eta Euskal Herri mailan. Hor, inkestatutakoen heren batek etxebizitza aipatu du; % 19-24k (kudeaketa eremuaren arabera), osasun sistema; eta %14-16k, herritarren segurtasuna.

Azterlanaren atal honetan, baina, alde handiak daude udalerrien artean. Etxebizitzaren arazoa bereziki nabarmentzen da Donostian (% 49,7), Tolosan (% 41,2) eta Amurrion (% 36,6). Osasun sistema, berriz, lehentasunezko gai gisa ageri da Agurainen (% 48,3) eta Iruñean (% 31,8). Herritarren segurtasuna, azkenik, lehenetsi beharreko gai moduan agertzen da Irunen (% 49,6), Barakaldon (% 42,9) edo Bilbo (% 38,3).

Inkesta ostiral honetatik aurrera egongo da ikusgai, eta gai horien nahiz beste batzuen (adimen artifiziala, industria…) inguruko analisi zabala jasotzen du.

Horrez gain, EITB Focusek atal bat eskaini dio herritarren aldarte soziala aztertzeari. Inkestatutakoen % 68k adierazi dute EAEn eta Nafarroan giro soziala "oso edo nahiko lasaia" dela. Herritarren % 35,9k, ordea, esan dute badirela jendaurrean saihesten dituzten gaiak, “kritikak, iritziak edo gatazkak ekiditeagatik".

EAEn eta Nafarroan dagoen egoera orokorrari dagokionez, inkestatutakoen % 78k uste dute egoera ‘ona edo oso ona’ dela; % 9,9k, berriz, ‘txarra edo oso txarra’ dela diote. Egoera ekonomikoaren balorazioari erreparatuz, herritarren % 55ek uste dute egoera ona dela, eta % 4,1ek "oso ona" dela diote. Bestalde, % 20,2k uste dute egoera ‘erdipurdizkoa’ dela, eta beste %19k ‘txarra edo oso txarra’ dela iritzi diote.

