Barinatxe hondartzara sartzeko arrapala itxita egongo da, luizi arriskua dagoelako
Sopelako Udalak itxita izango du sarbidea Barinatxe hondartzako arrapalatik (La Salvaje izenez ezaguna), mendi-hegalean luiziak gertatzeko arriskua baitago. Oinezkoentzako sarbidea eskaileretatik baino ezin izango da egin.
Hondartza-denboraldia hastearekin batera, jakinarazi dute Sopelako Barinatxe hondartzara sartzeko arrapala itxita egongo dela, mendi-hegalean luizi bat izateko arriskua baitago. Sopelako Udalak jakinarazi duenez, hondartzarako oinezkoentzako sarbidea (La Salvaje gisa ere ezaguna) eskaileretatik bakarrik egin ahal izango da.
Azken txosten teknikoaren arabera, hegalak mugimenduak erregistratzen jarraitzen du neguko euriteen ondorioz. Gainera, dokumentuak adierazten du Sopelako Udalak modu subsidiarioan 2024an egindako egonkortzeak zuzena izaten jarraitzen duela eta aurtengo urtarrilean izandako lerraduraren zati bat Bizkaiko Foru Aldundiak kendu duela.
Unai del Burgo jarduneko alkateak azaldu duenez, Udalak segurtasun protokoloari eutsiko dio istripuak saihesteko, eta zonaldean dagoen hesia errespetatzeko eskatu die herritarrei.
Arrapala itxita dagoen bitartean, Udala bera arduratuko da sarbidea garbitzeaz. Gainera, Udaltzaingoak eta Obretako Brigadak egunero zaintza-lanak egingo dituzte egoera kontrolatzeko.
Udalak zehaztu duenez, larrialdietako ibilgailuek eta hondartzak garbitzeko zerbitzuek erabili ahal izango dute arrapala.
