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La rampa de acceso a la playa de Barinatxe seguirá cerrada por riesgo de derrumbe

El Ayuntamiento de Sopela mantendrá cerrado el acceso por la rampa de la playa de Barinatxe, conocida como La Salvaje, debido al peligro de desprendimientos en la ladera. El acceso peatonal solo podrá realizarse por las escaleras y se reforzará la vigilancia diaria en la zona.
Foto: EITB
Euskaraz irakurri: Barinatxe - La Salvaje hondartzara sartzeko arrapala itxita egongo da, erortzeko arriskua baitago
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EITB

Última actualización

Con el inicio de la temporada de playas, la rampa de acceso a la playa de Barinatxe, en Sopela, continuará cerrada por el riesgo de derrumbe existente en la ladera. El Ayuntamiento de Sopela ha informado de que el acceso peatonal a la playa, conocida también como La Salvaje, solo podrá realizarse por las escaleras.

Según el último informe técnico, la ladera sigue registrando movimientos debido a las lluvias del invierno. El documento señala además que la estabilización ejecutada de forma subsidiaria por el Ayuntamiento de Sopela en 2024 continúa siendo correcta y que parte del deslizamiento ocurrido en enero de este año ya ha sido retirado por la Diputación Foral de Bizkaia.

El alcalde en funciones, Unai del Burgo, ha explicado que el Consistorio mantendrá el protocolo de seguridad para evitar accidentes y ha pedido a la ciudadanía que respete el vallado instalado en la zona.

Mientras la rampa permanezca cerrada, será el propio Ayuntamiento quien se encargará de las labores de limpieza del acceso. Además, la Policía Municipal y la Brigada de Obras realizarán labores de vigilancia diaria para controlar la situación.

El Consistorio ha precisado que el acceso por la rampa sí podrá ser utilizado por vehículos de emergencia y por los servicios de limpieza de playas.

Sopela Getxo Sociedad

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