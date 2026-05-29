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D’Anjou pide colaboración a la oposición para los presupuestos en un "contexto preelectoral"

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: D 'Anjouk laguntza eskatu dio oposizioari aurrekontuetarako, "hauteskunde aurreko testuinguru" batean
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EITB

Última actualización

El consejero de Hacienda y Finanzas del Gobierno Vasco, Noël d’Anjou, ha hecho un llamamiento a la oposición a la colaboración, el diálogo y el compromiso para configurar el Proyecto de Presupuesto de 2027, en un contexto preelectoral que, según ha advertido, puede condicionar el debate político. D’Anjou ha realizado estas declaraciones en el pleno de control del Parlamento Vasco, a preguntas de su grupo parlamentario (EAJ-PNV), donde ha subrayado la importancia de afrontar la negociación presupuestaria con responsabilidad y visión amplia.

Presupuestos vascos 2025 Sociedad

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