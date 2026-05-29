Testimonios sobre presuntas agresiones sexistas del director de Kukai agitan la política municipal de Errenteria

Los testimonios sobre presuntas agresiones sexistas atribuidas al director de Kukai, Jon Maya, han provocado un fuerte debate político en Errenteria. El PSE local ha solicitado la convocatoria urgente de una comisión extraordinaria para analizar la gestión realizada por el Gobierno municipal en este caso y también en relación con la bertso eskola.

La polémica llegó este martes al pleno municipal. El Partido Popular presentó una interpelación y pidió la dimisión de la alcaldesa, Aizpea Otaegi, al considerar que el equipo de gobierno conocía hechos graves y no actuó con suficiente transparencia.

Durante el pleno, Otaegi explicó que el pasado viernes trasladaron a los grupos municipales toda la información de la que disponen y detalló cómo se está abordando el caso. Según señaló, el proceso sigue abierto y se está trabajando, entre otros apoyos, con el departamento de Igualdad de la Diputación de Gipuzkoa (que niega su participación).

El origen del caso se remonta a 2024, cuando varias mujeres trasladaron testimonios sobre presuntas agresiones sexistas atribuidas al director de Kukai. A petición de esas mujeres, el movimiento feminista impulsó un proceso interno y confidencial.

Según se ha explicado públicamente, no hubo una denuncia pública y el trabajo comenzó de manera privada con el objetivo de que los responsables de Kukai iniciaran un proceso transformador y reparador.

En los últimos meses, los rumores sobre este asunto se han extendido en Errenteria. El pasado mes, una portavoz de la comisión guía de Kukai hizo público el proceso mediante una carta abierta. Desde el movimiento feminista criticaron entonces que se hubiera roto la confidencialidad acordada.

Kukai, con sede oficial en Errenteria, ha recibido subvenciones públicas del Ayuntamiento en los últimos años.