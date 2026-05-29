Donostia arrancará la temporada de playas este lunes con la prohibición de fumar y el uso de altavoces

A partir de este próximo lunes estará prohibido fumar y usar altavoces en las playas de Donostia-San Sebastián. Esta es una de las novedades con las que arrancará la temporada de playas en la capital de Gipuzkoa según ha explicado hoy el concejal de Mantenimiento y Servicios Urbanos y Medio Ambiente, Iñigo García.

García ha presentado la presente temporada de playas que se prolongará del 1 de junio al 30 de septiembre. Según ha explicado, "Donostia da este verano un paso importante hacia un modelo de playas más sostenible, saludable y amable para todas las personas". "Queremos que el protagonismo lo tengan el mar, el paisaje y el respeto mutuo", ha añadido.

a nueva ordenanza, que prohíbe fumar y usar aparatos de sonido sin auriculares en los arenales, "da respuesta tanto a la creciente sensibilidad social respecto a la contaminación por colillas como a las numerosas quejas relacionadas con el ruido en las playas".

En palabras de García, las colillas constituyen actualmente el principal residuo encontrado en los arenales. Un estudio elaborado junto a AZTI ha evidenciado que las colillas representan el 38 % de la macrobasura en La Concha y el 50 % en Ondarreta. En este sentido, la prohibición de fumar busca reducir la contaminación de la arena y del mar, además de fomentar espacios más saludables y libres de humo.

Asimismo, la regulación del uso de aparatos de sonido pretende garantizar "un disfrute colectivo más tranquilo y respetuoso". "El objetivo no es otro que recuperar la esencia de nuestras playas: escuchar el mar, disfrutar del entorno y convivir desde el respeto", ha destacado García.

El Ayuntamiento recuerda que el incumplimiento de estas normas podrá ser sancionado con multas de entre 100 y 750 euros, conforme a la normativa vigente. En ese sentido, las sanciones serán de entre 100-200 euros por conducta puntual, sin molestias relevantes y obediencia inmediata; entre 200-500 euros por molestias apreciables, advertencias previas o conducta algo insistente; y oscilarán entre 500-750 euros por reiteración, desobediencia, volumen alto o afectación a muchas personas.

Con el inicio de la temporada, se pondrá en marcha también el servicio de salvamento y socorrismo, que estará operativo desde el 1 de junio en La Concha, Ondarreta y Zurriola, y desde el 15 de junio en la isla Santa Clara. Este año, por primera vez, el servicio en la isla se prolongará hasta el 30 de septiembre, igual que en el resto de playas.

Por otra parte, al igual que en años anteriores, La Concha contará con un servicio de baño asistido en temporada alta, de 11:00 a 19:30 horas.

Debido a la afluencia a las playas de estos días y los rescates que los surfistas han tenido que hacer, muchos se preguntaban por la posibilidad de adelantar la temporada de playas. En este sentido, el concejal de servicios urbanos ha apuntado que desde el Consistorio deberán realizar una reflexión, y que esta decisión tendría que tomarse "entre septiembre y octubre" para poder realizar los cambios normativos necesarios.