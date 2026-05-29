La ciudadanía valora con un notable la calidad de vida, aunque preocupan vivienda, sanidad o seguridad
La ciudadanía vasca valora la calidad de vida en Hego Euskal Herria y le otorga una nota elevada, aunque aparece preocupada por cuestiones como la vivienda, la sanidad o la seguridad ciudadana. La situación habitacional aparece, con diferencia, como la cuestión que la Administración debería priorizar a ojos de la ciudadanía vasca, según la última encuesta de EITB Focus, aunque existen diferencias sustanciales en cuanto a los ámbitos a priorizar según el municipio.
Atendiendo a la percepción de la ciudadanía vasca en relación con la calidad de vida del territorio, la encuesta, con una amplia muestra de 4.250 personas, refleja que la ciudadanía de Hego Euskal Herria muestra un nivel de satisfacción elevado. En la CAV, las personas encuestadas han otorgado una nota media de 7,6 a la calidad de vida de su territorio ‘respecto al entorno’, mientras que en Navarra la nota media ha sido un 7,5.
En este ámbito, no existen grandes diferencias según grupos de edad, aunque en el caso de Euskadi la valoración del grupo de edad más joven sobre la calidad de vida es ligeramente superior (7,72) a la media.
Cuestionada por los aspectos que deberían ser prioritarios en la gestión a nivel municipal, territorial y a nivel vasco, alrededor de una tercera parte de las personas encuestadas ha aludido a la vivienda, en torno a un 19-24 % (según el ámbito de gestión) a la sanidad y entre un 14 % y un 16 % a la seguridad ciudadana.
Sin embargo, en este apartado de la encuesta existen grandes diferencias entre municipios. La gestión de la vivienda aparece como una cuestión especialmente acuciante en Donostia/San Sebastián (49,7 %), Tolosa (41,2 %) y Amurrio (36,6 %). Mientras, la sanidad aparece como la primera cuestión a priorizar en Agurain (48,3 %) o Iruñea (31,8 %). La seguridad ciudadana, finalmente, aparece como la cuestión a priorizar en Irun (49,6 %), Barakaldo (42,9 %) o Bilbao (38,3 %).
La encuesta, que se puede consultar desde este viernes, recoge un amplio análisis en torno a estas y otras cuestiones, como la incidencia de la inteligencia artificial o la situación de la industria.
Asimismo, EITB Focus dedica un apartado a analizar el ánimo social de la ciudadanía. El 68 % de las personas encuestadas señala que el clima social en la CAV y Navarra es ‘muy o bastante tranquilo’. Un 35,9 % de la ciudadanía, sin embargo, señala que ‘hay temas sobre los que prefiere no expresar su opinión en público’.
Atendiendo a la situación general en la CAV y Navarra, el 78 % de las personas encuestadas la consideran ‘buena o muy buena’, frente a un 9,9 % que la ven ‘mala o muy mala’.
En cuanto a la valoración de la situación económica, el 55 % de la ciudadanía cree que la situación es buena y un 4,1 % señala que es ‘muy buena’. Mientras, un 20,2 % considera que la situación es regular y un 19 % adicional considera que la situación es ‘mala o muy mala’.
Metología y muestra
La metodología que se ha empleado para la elaboración en esta investigación es de tipo cuantitativa, mediante la técnica de entrevista
Esta técnica de investigación posibilita responder a la totalidad de los objetivos propuestos obteniendo unos resultados de máxima validez y fiabilidad. La población que integra el universo de estudio es la compuesta por el conjunto de personas mayores o igual a 18 años, residentes en la CAV y Navarra, realizándose el trabajo de campo entre los días 17 de abril y 13 de mayo de 2026.
Se ha realizado un muestreo estratificado, con fijación proporcional a las cuotas, utilizando igualmente metodología cuantitativa.
Muestra
4.250 encuestas (950 en Araba, 1.500 en Bizkaia, 1.200 en Gipuzkoa y 600 en Navarra). Las encuestas se dividen de la siguiente manera: 400 en cada una de las capitales, Vitoria-Gasteiz, Bilbao, Donostia y Pamplona; 200 en cada uno de los municipios de Llodio, Amurrio, Getxo, Basauri, Barakaldo, Tolosa, Irun y Eibar; 50 en Salvatierra/Agurain; 500 en el resto de Bizkaia, 200 en el resto de Gipuzkoa y Navarra, y 100 en el resto de Araba.
Los Em= ±1,5 % para datos totales, ± 3, 17 % para el TH de Álava, ±2,53 % para TH de Bizkaia, ±2,82 % para el TH de Gipuzkoa y ±3,99% para Navarra, con un nivel de confianza del 95%.
Muestra aleatoria estratificada por ámbito territorial, municipio, sexo y edad.
El 24 % de las encuestas han sido realizadas en euskera y el 76 % restantes en castellano. Resultados totales ponderados por tamaño poblacional de los municipios encuestados.
El trabajo de campo se realizó durante los días 17 de abril al 13 de mayo de 2026, mediante entrevista telefónica.
La duración media de la encuesta ha sido de 10’ 22”, siendo la encuesta más corta de 6’ y la más larga de 36’.
Te puede interesar
El 79 % de la ciudadanía vasca apoya la intervención pública para favorecer el arraigo industrial
Según la última encuesta de EITB Focus, el 63,2 % de las personas encuestadas apuesta por la colaboración público-privada en esta materia, frente a un 22,5 % que es partidario de la intervención sólo pública.
El fiscal mantiene 22 años de cárcel para los dos acusados de matar a Lukas Aguirre
Además, reclama 3 años de prisión para una mujer que también está siendo juzgada por encubridora.
El reto de Euskaldunon Kontseilua: 300 000 vascoparlantes más para 2036
Se pretende dar respuesta a la situación de "emergencia lingüística que viven el euskara y la comunidad vascohablante, y abrir el camino hacia un nuevo ciclo". Así, se marca el objetivo de duplicar el ritmo de euskaldunización y lograr 300 000 nuevos hablantes de euskara para 2036.
Familias de la escuela Pagasarribide de Bilbao se manifiestan para reclamar medidas urgentes para hacer frente al calor en las aulas
Esta última semana al menos cuatro personas han tenido que ser atendidas en este centro bilbaíno a causa de los golpes de calor. Por ello, las familias de los alumnos y las alumnas han salido a la calle para reclamar medidas urgentes para hacer frente al calor en las aulas.
Denuncian agresiones de un profesor de Xenpelar Bertso Eskola de Orereta y el Ayuntamiento suspende la actividad del centro
Bertsozale Elkartea, el Movimiento Feminista de Orereta y la Asamblea de Feministas de Oiartzun han denunciado que este profesor de bertsos "ha aprovechado su posición y referencialidad para desarrollar relaciones de poder y agredir de forma sistematizada". Recibió la primera denuncia en 2018, y aunque desde entonces se han tomado medidas, las agresiones han continuado. El Ayuntamiento de Errenteria ha informado de que al menos un miembro de la dirección de la Bertso Eskola ha respaldado al agresor, por lo que, siendo un servicio municipal y consciente de la "gravedad" de la situación, ha suspendido la actividad de la escuela.
Trasladada al hospital por un golpe de calor otra alumna de la escuela Pagasarribide de Bilbao
Se trata de la cuarta persona atendida en este centro en la última semana.
AMPAs de varias escuelas públicas de Bilbao manifiestan su "hartazgo" ante la "dejadez institucional" para paliar los efectos de calor extremo
En una rueda de prensa celebrada este jueves en Bilbao, AMPAs de varias escuelas públicas de Bilbao han exigido a las instituciones tomar las aulas no sean "auténticos hornos".
El cuerpo del pescador lekeitiarra fallecido en aguas de Senegal ya está en Dakar, a la espera de autopsia
Tras permanecer las últimas horas fondeado frente al puerto de Dakar, ha pasado la inspección de las autoridades y esta mañana ha recibido permiso para atracar. El pescador, que falleció el pasado miércoles a bordo mientras trabajaba, sufrió una muerte no traumática. Después de realizarle la autopsia comenzarán los trámites de repatriación.
Detenido un hombre residente en Navarra acusado de matar un joven en La Rioja
El suceso ha ocurrido en Fuenmayor, a unos 14 kilómetros de Logroño. Además, una mujer ha resultado herida y trasladada a un centro hospitalario.