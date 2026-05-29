La ciudadanía valora con un notable la calidad de vida, aunque preocupan vivienda, sanidad o seguridad

La ciudadanía vasca valora la calidad de vida en Hego Euskal Herria y le otorga una nota elevada, aunque aparece preocupada por cuestiones como la vivienda, la sanidad o la seguridad ciudadana. La situación habitacional aparece, con diferencia, como la cuestión que la Administración debería priorizar a ojos de la ciudadanía vasca, según la última encuesta de EITB Focus, aunque existen diferencias sustanciales en cuanto a los ámbitos a priorizar según el municipio.

Atendiendo a la percepción de la ciudadanía vasca en relación con la calidad de vida del territorio, la encuesta, con una amplia muestra de 4.250 personas, refleja que la ciudadanía de Hego Euskal Herria muestra un nivel de satisfacción elevado. En la CAV, las personas encuestadas han otorgado una nota media de 7,6 a la calidad de vida de su territorio ‘respecto al entorno’, mientras que en Navarra la nota media ha sido un 7,5.

En este ámbito, no existen grandes diferencias según grupos de edad, aunque en el caso de Euskadi la valoración del grupo de edad más joven sobre la calidad de vida es ligeramente superior (7,72) a la media.

Cuestionada por los aspectos que deberían ser prioritarios en la gestión a nivel municipal, territorial y a nivel vasco, alrededor de una tercera parte de las personas encuestadas ha aludido a la vivienda, en torno a un 19-24 % (según el ámbito de gestión) a la sanidad y entre un 14 % y un 16 % a la seguridad ciudadana.

Sin embargo, en este apartado de la encuesta existen grandes diferencias entre municipios. La gestión de la vivienda aparece como una cuestión especialmente acuciante en Donostia/San Sebastián (49,7 %), Tolosa (41,2 %) y Amurrio (36,6 %). Mientras, la sanidad aparece como la primera cuestión a priorizar en Agurain (48,3 %) o Iruñea (31,8 %). La seguridad ciudadana, finalmente, aparece como la cuestión a priorizar en Irun (49,6 %), Barakaldo (42,9 %) o Bilbao (38,3 %).