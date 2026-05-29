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La ciudadanía valora con un notable la calidad de vida, aunque preocupan vivienda, sanidad o seguridad

Según la última encuesta de EITB Focus, la ciudadanía otorga un 7,6 a la calidad de vida en la CAV y un 7,5 en Navarra. La vivienda aparece como la principal cuestión a priorizar en la mayor parte de municipios.

Euskaraz irakurri: Herritarrak pozik daude bizi kalitatearekin, baina kezka eragiten dute etxebizitzak, osasun sistemak eta segurtasunak
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Última actualización

La ciudadanía vasca valora la calidad de vida en Hego Euskal Herria y le otorga una nota elevada, aunque aparece preocupada por cuestiones como la vivienda, la sanidad o la seguridad ciudadana. La situación habitacional aparece, con diferencia, como la cuestión que la Administración debería priorizar a ojos de la ciudadanía vasca, según la última encuesta de EITB Focus, aunque existen diferencias sustanciales en cuanto a los ámbitos a priorizar según el municipio.

Atendiendo a la percepción de la ciudadanía vasca en relación con la calidad de vida del territorio, la encuesta, con una amplia muestra de 4.250 personas, refleja que la ciudadanía de Hego Euskal Herria muestra un nivel de satisfacción elevado. En la CAV, las personas encuestadas han otorgado una nota media de 7,6 a la calidad de vida de su territorio ‘respecto al entorno’, mientras que en Navarra la nota media ha sido un 7,5.

En este ámbito, no existen grandes diferencias según grupos de edad, aunque en el caso de Euskadi la valoración del grupo de edad más joven sobre la calidad de vida es ligeramente superior (7,72) a la media.

Cuestionada por los aspectos que deberían ser prioritarios en la gestión a nivel municipal, territorial y a nivel vasco, alrededor de una tercera parte de las personas encuestadas ha aludido a la vivienda, en torno a un 19-24 % (según el ámbito de gestión) a la sanidad y entre un 14 % y un 16 % a la seguridad ciudadana.

Sin embargo, en este apartado de la encuesta existen grandes diferencias entre municipios. La gestión de la vivienda aparece como una cuestión especialmente acuciante en Donostia/San Sebastián (49,7 %), Tolosa (41,2 %) y Amurrio (36,6 %). Mientras, la sanidad aparece como la primera cuestión a priorizar en Agurain (48,3 %) o Iruñea (31,8 %). La seguridad ciudadana, finalmente, aparece como la cuestión a priorizar en Irun (49,6 %), Barakaldo (42,9 %) o Bilbao (38,3 %).

La encuesta, que se puede consultar desde este viernes, recoge un amplio análisis en torno a estas y otras cuestiones, como la incidencia de la inteligencia artificial o la situación de la industria.

Asimismo, EITB Focus dedica un apartado a analizar el ánimo social de la ciudadanía. El 68 % de las personas encuestadas señala que el clima social en la CAV y Navarra es ‘muy o bastante tranquilo’. Un 35,9 % de la ciudadanía, sin embargo, señala que ‘hay temas sobre los que prefiere no expresar su opinión en público’.

Atendiendo a la situación general en la CAV y Navarra, el 78 % de las personas encuestadas la consideran ‘buena o muy buena’, frente a un 9,9 % que la ven ‘mala o muy mala’.

En cuanto a la valoración de la situación económica, el 55 % de la ciudadanía cree que la situación es buena y un 4,1 % señala que es ‘muy buena’. Mientras, un 20,2 % considera que la situación es regular y un 19 % adicional considera que la situación es ‘mala o muy mala’.

Metología y muestra

La metodología que se ha empleado para la elaboración en esta investigación es de tipo cuantitativa, mediante la técnica de entrevista

Esta técnica de investigación posibilita responder a la totalidad de los objetivos propuestos obteniendo unos resultados de máxima validez y fiabilidad. La población que integra el universo de estudio es la compuesta por el conjunto de personas mayores o igual a 18 años, residentes en la CAV y Navarra, realizándose el trabajo de campo entre los días 17 de abril y 13 de mayo de 2026.

Se ha realizado un muestreo estratificado, con fijación proporcional a las cuotas, utilizando igualmente metodología cuantitativa.

Muestra

4.250 encuestas (950 en Araba, 1.500 en Bizkaia, 1.200 en Gipuzkoa y 600 en Navarra). Las encuestas se dividen de la siguiente manera: 400 en cada una de las capitales, Vitoria-Gasteiz, Bilbao, Donostia y Pamplona; 200 en cada uno de los municipios de Llodio, Amurrio, Getxo, Basauri, Barakaldo, Tolosa, Irun y Eibar; 50 en Salvatierra/Agurain; 500 en el resto de Bizkaia, 200 en el resto de Gipuzkoa y Navarra, y 100 en el resto de Araba.

Los Em= ±1,5 % para datos totales, ± 3, 17 % para el TH de Álava, ±2,53 % para TH de Bizkaia, ±2,82 % para el TH de Gipuzkoa y ±3,99% para Navarra, con un nivel de confianza del 95%.

Muestra aleatoria estratificada por ámbito territorial, municipio, sexo y edad.

El 24 % de las encuestas han sido realizadas en euskera y el 76 % restantes en castellano. Resultados totales ponderados por tamaño poblacional de los municipios encuestados.

El trabajo de campo se realizó durante los días 17 de abril al 13 de mayo de 2026, mediante entrevista telefónica.

La duración media de la encuesta ha sido de 10’ 22”, siendo la encuesta más corta de 6’ y la más larga de 36’.

EITB Focus Política Vivienda Sociedad

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