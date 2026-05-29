Al 90 % de la ciudadanía vasca le preocupan las guerras en el mundo, y el 75 % cree que el futuro será más conflictivo
El conflictivo panorama internacional y la escalada bélica preocupan en la sociedad vasca, que se muestra pesimista en torno al futuro. El 93,8 % de la ciudadanía vasca está 'muy o bastante' preocupada por las guerras que se suceden en el contexto internacional y por el futuro. El 75,8 % de la ciudadanía, además, cree que el futuro será más conflictivo, y únicamente un 11,6 % cree que será más pacífico.
Estos datos se desprenden del último EITB Focus, que pregunta por diferentes cuestiones relacionadas con la política y la sociedad vasca, así como por aspectos relacionados con la posición de Europa en el mundo y con el contexto internacional.
La preocupación de la sociedad vasca con respecto a este contexto internacional lleva a la ciudadanía a apostar por “reforzar” la defensa de Europa, incluso destinando más recursos públicos.
Así, más de la mitad de la población vasca (52,8 %) encuestada considera que ‘Europa debería reforzar su defensa, aunque eso obligue a destinar más recursos públicos’, y sólo el 7,2 % está en contra de esta afirmación (el 40 % ‘no sabe/no contesta’).
Además, la franja de edad más joven, los jóvenes de entre 18 y 35 años, son especialmente partidarios de este reforzamiento en defensa de Europa: el 56,8 % está a favor y sólo el 4 % en contra (el 39,7 % ‘no sabe/no contesta’).
Esta posición, en todo caso, es coherente con la postura, mayoritaria en la sociedad vasca, de que ‘Europa debería depender menos de Estados Unidos para su seguridad y reforzar sus relaciones con otras potencias como China’, una afirmación compartida por el 74,1 % de la población. También en este caso, las y los jóvenes son quienes más comparten esta idea, casi el 80 % (el 78,7 %) de la juventud de entre 18 y 35 años es partidario de favorecer esas relaciones multipolares.
En la misma línea, esta encuesta de EITB Focus evidencia la importancia que la sociedad vasca otorga a Europa como agente que incide en el posicionamiento vasco. Así, hasta el 90 % de la ciudadanía considera que 'la CAV y Navarra necesitan una Europa fuerte para proteger su economía y su industria’ (el 40,8 % está ‘muy de acuerdo’ con esta afirmación y el 49,2 % ‘bastante de acuerdo’).
Metología y muestra
La metodología que se ha empleado para la elaboración en esta investigación es de tipo cuantitativa, mediante la técnica de entrevista
Esta técnica de investigación posibilita responder a la totalidad de los objetivos propuestos obteniendo unos resultados de máxima validez y fiabilidad. La población que integra el universo de estudio es la compuesta por el conjunto de personas mayores o igual a 18 años, residentes en la CAV y Navarra, realizándose el trabajo de campo entre los días 17 de abril y 13 de mayo de 2026.
Se ha realizado un muestreo estratificado, con fijación proporcional a las cuotas, utilizando igualmente metodología cuantitativa.
Muestra
4.250 encuestas (950 en Araba, 1.500 en Bizkaia, 1.200 en Gipuzkoa y 600 en Navarra). Las encuestas se dividen de la siguiente manera: 400 en cada una de las capitales, Vitoria-Gasteiz, Bilbao, Donostia y Pamplona; 200 en cada uno de los municipios de Llodio, Amurrio, Getxo, Basauri, Barakaldo, Tolosa, Irun y Eibar; 50 en Salvatierra/Agurain; 500 en el resto de Bizkaia, 200 en el resto de Gipuzkoa y Navarra, y 100 en el resto de Araba.
Los Em= ±1,5 % para datos totales, ± 3, 17 % para el TH de Álava, ±2,53 % para TH de Bizkaia, ±2,82 % para el TH de Gipuzkoa y ±3,99% para Navarra, con un nivel de confianza del 95%.
Muestra aleatoria estratificada por ámbito territorial, municipio, sexo y edad.
El 24 % de las encuestas han sido realizadas en euskera y el 76 % restantes en castellano. Resultados totales ponderados por tamaño poblacional de los municipios encuestados.
El trabajo de campo se realizó durante los días 17 de abril al 13 de mayo de 2026, mediante entrevista telefónica.
La duración media de la encuesta ha sido de 10’ 22”, siendo la encuesta más corta de 6’ y la más larga de 36’.
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