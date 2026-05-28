REACCIONES DE EITBE
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

EH Bildu: "Sin prisa pero sin pausa, EH Bildu sigue creciendo"

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: EH Bildu: "Etengabe gora doan indarra da EH Bildurena"
author image

EITB

Última actualización

La portavoz de EH Bildu, Nerea Kortajarena, cree que las elecciones de dentro de un año mejorarán los resultados "históricos" de 2023. 

EH Bildu EITB Focus Política

Te puede interesar

david sanchez 2025eko apirila
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Las cuestiones previas abren este jueves el juicio por la contratación de David Sánchez, hermano de Pedro Sánchez

Once personas se sientan en el banquillo de acusados. El juicio deberá dirimir si la contratación de David Sánchez-Pérez Castejón en 2017 en la Diputación de Badajoz como coordinador de actividades musicales de los conservatorios, cumplió todos los requisitos legales o fue un caso de presunto enchufismo. La acusación pide penas de 3 años e inhabilitación; la Fiscalía pide la absolución.
Cargar más
Publicidad
X