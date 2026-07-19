Alcaldes de hace 50 años sostienen que Euskal Herria aún no ha cumplido los objetivos de entonces

En el acto que han realizado en la plaza San Francisco, ante lo que fue el cuartel de la Guardia Civil de Ansoleaga, han depositado rosas junto a la placa en recuerdo de las víctimas de la represión, y han solicitado a las autoridades que nombren este edificio como lugar de memoria. También han reiterado su petición de derribar el Momumento a Los Caídos.