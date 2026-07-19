ACTO POLÍTICO E INSTITUCIONAL
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Alcaldes de hace 50 años sostienen que Euskal Herria aún no ha cumplido los objetivos de entonces

Publicidad
La diputada general de Gipuzkoa, Eider Mendoza (d), durante el acto del 50º aniversario del Movimiento de Alcaldes y 150º aniversario de la abolición de los Fueros, a 19 de julio de 2026, en Bergara, Guipúzcoa, País Vasco (España). Se celebran cinco décadas del Movimiento de Alcaldes, iniciativa clave en Bergara durante la Transición para exigir la recuperación de las libertades locales. Unanue / Europa Press 19/7/2026
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Duela 50 urteko alkateek diote Euskal Herriak oraindik ez dituela orduko helburuak bete
author image

EITB

Última actualización

Los alcaldes y alcaldesas de 1976 han recordado el día histórico que vivieron en Bergara, regresando nerviosos pero ilusionados al lugar del acto de entonces, para recordar aquel momento que marcó un hito en la historia de Euskal Herria. Han destacado los logros de entonces, y se han mostrado esperanzados también de cara al futuro.

Bergara Comunidad Autonóma Vasca Memoria Histórica Franquismo Política

Te puede interesar

18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Las asociaciones memorialistas navarras recuerdan a los 3700 asesinados y miles de represaliados por el Franquismo

En el acto que han realizado en la plaza San Francisco, ante lo que fue el cuartel de la Guardia Civil de Ansoleaga, han depositado rosas junto a la placa en recuerdo de las víctimas de la represión, y han solicitado a las autoridades que nombren este edificio como lugar de memoria. También han reiterado su petición de derribar el Momumento a Los Caídos.
Cargar más
Publicidad
X