Alcaldes de hace 50 años sostienen que Euskal Herria aún no ha cumplido los objetivos de entonces
Los alcaldes y alcaldesas de 1976 han recordado el día histórico que vivieron en Bergara, regresando nerviosos pero ilusionados al lugar del acto de entonces, para recordar aquel momento que marcó un hito en la historia de Euskal Herria. Han destacado los logros de entonces, y se han mostrado esperanzados también de cara al futuro.
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