PNV y EH Bildu reivindican el derecho a decidir en Bergara
200 representantes municipales de ambas formaciones han conmemorado en un acto el nacimiento del Movimiento de Alcaldes hace 50 años y la abolición de los Fueros hace 150.
Un total de 200 alcaldes, alcaldesas y ediles de PNV y EH Bildu se han reunido hoy, domingo, en Bergara para conmemorar la abolición de los Fueros hace 150 años y la creación del Movimiento de Alcaldes hace 50 años en esta misma localidad.
Acompañados por la diputada general de Gipuzkoa, Eider Mendoza, y 500 invitados, todos ellos han reinvindicado el "reconocimiento" de la nación vasca y su "derecho a decidir".
En 1976, tras el final del Franquismo, 70 alcaldes nacionalistas se reunieron en Bergara para reafirmar la identidad del pueblo, la tradición democrática municipal y la voluntad de autogobierno.
50 años después, han homenajeado a los impulsores de aquella iniciativa y han recogido su testigo defendiendo que la "nación vasca no es una cuestión del pasado", sino "una necesidad democrática actual".
PNV y EH Bildu realizan este acto de manera conjunta
El pasado viernes, PNV y EH Bildu hicieron pública una declaración en la que reclaman una nueva relación política entre Euskal Herria y el Estado. El texto, bautizado como Declaración de Bergara, vincula las efemérides de hoy con una defensa del autogobierno vasco, y plantea la necesidad de abrir una nueva relación basada en el “respeto mutuo” y el “reconocimiento de dos sujetos políticos".
Por su parte, el Partido Socialista de Euskadi vuelve hablar de prioridad nacional. El sábado, el secretario general del PSE-EE de Gipuzkoa, José Antonio Asensio, acusó a las formaciones nacionalistas de "dividir a la sociedad" y de querer construir "una sociedad exclusivamente nacionalista".
El acto ha comenzado a las 12:00 horas con una procesión, al igual que hicieron en 1976.
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