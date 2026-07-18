El PP mantiene sus candidatos en Bilbao, Donostia y Pamplona y propone a Iñaki García Calvo para Vitoria-Gasteiz
El Partido Popular ha celebrado en Galicia un acto en el que ha oficializado los nombre de los 50 candidatos a las alcaldías de las capitales de provincia del Estado español, que se han turnado para dar un breve discurso.
El PP mantiene la mayoría de sus candidatos en las capitales, pero también hay novedades: Esther Martínez repite en Bilbao, Borja Corominas en Donostia-San Sebastián y Carlos García Adanero en Iruñea. La novedad la encontramos en Vitoria-Gasteiz, donde Iñaki García Calvo toma el relevo de Ainhoa Domaica para tratar de cumplir “un sueño”.
Los candidatos populares vascos han cargado contra PNV, EH Bildu y Partido Socialista, y se han presentado como la única alternativa posible.
Los candidatos a alcaldes en el resto del Estado se han presentado como arietes para acabar con el actual gobierno de Pedro Sánchez. Para ello, muchos de ellos van a tener que pactar con VOX, y algunos ya parecen haber asumido su discurso, como el candidato por Lleida, que ha hablado de “parar la sustitución cultural y la islamización”.
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