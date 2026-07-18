El PP mantiene sus candidatos en Bilbao, Donostia y Pamplona y propone a Iñaki García Calvo para Vitoria-Gasteiz

El Partido Popular ha celebrado en Galicia un acto en el que ha oficializado los nombre de los 50 candidatos a las alcaldías de las capitales de provincia del Estado español, que se han turnado para dar un breve discurso.

El PP mantiene la mayoría de sus candidatos en las capitales, pero también hay novedades: Esther Martínez repite en Bilbao, Borja Corominas en Donostia-San Sebastián y Carlos García Adanero en Iruñea. La novedad la encontramos en Vitoria-Gasteiz, donde Iñaki García Calvo toma el relevo de Ainhoa Domaica para tratar de cumplir “un sueño”.