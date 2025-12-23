Piden la dimisión como concejales de Pamplona de Ibarrola y García Adanero por sus "discursos xenófobos"
El PSN apoyará la petición de dimisión realizada por los grupos municipales de EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin. Acusan a Ibarrola y García Adanero de difundir "mentiras y falsedades, sin contraste y sin rigor" contra los acusados de una agresión sexual y el Gobierno municipal.
Los grupos municipales de EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin han pedido la dimisión de los concejales Cristina Ibarrola (UPN) y Carlos García Adanero (PP) por sus "discursos xenófobos" en torno a la agresión sexual que tuvo lugar en Pamplona el pasado 23 de octubre.
La Policía Municipal detuvo a cuatro personas por su presunta implicación en los hechos, aunque la titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer nº 1 de Pamplona les han puesto en libertad esta semana, tras comprobar que las pruebas de ADN no coinciden con su perfil genético.
El alcalde de Pamplona/Iruña, Joseba Asiron, ha ofrecido una comparecencia ante los medios de comunicación acompañado por el concejal delegado de Acción Social, Txema Mauleón (Contigo-Zurekin); el concejal delegado de Promoción Económica, Promoción Europea, Innovación, Juventud y Cooperación al Desarrollo, Mikel Armendáriz (Geroa Bai), y la concejala delegada de Igualdad, Acción Comunitaria, Barrios y Diversidad Cultural, Zaloa Basabe (EH Bildu). En la misma, ha afirmado que Ibarrola y García Adanero utilizaron "informaciones no contrastadas" para "armar discursos xenófobos y de odio" en relación a aquella agresión. "El racismo no es una opinión", ha dicho Asirón, y ha añadido que "es una maquinaria destructiva que, una vez activada, arrastra a toda la sociedad hacia un abismo del que cuesta décadas salir".
A juicio del alcalde, "esa irresponsabilidad inicial -dar credibilidad a filtraciones no contrastadas y utilizarlas para atacar a este equipo de gobierno- se vio agravada por su reiteración consciente durante las semanas siguientes". Ha resaltado que "las acusaciones que vertieron contra este equipo de gobierno y contra las personas detenidas fueron una sucesión de mentiras y falsedades, difundidas sin rigor, sin contraste y sin el más mínimo pudor".
Opinan que las actitudes mostradas por Ibarrola y García Adanero "no son compatibles con alguien que aspira a la alcaldía de esta ciudad", por lo que pedirán la dimisión de Ibarrola y García Adanero en el próximo pleno ordinario.
El PSN de Pamplona respalda la decisión del equipo de gobierno del Ayuntamiento de exigir responsabilidades políticas. La portavoz Marina Curiel ha remarcado que, en un caso como este, "la prioridad debe ser siempre la protección de la víctima, el rigor informativo y el respeto institucional, y no la búsqueda de rédito político interesado”.
Por su parte, las dos personas señaladas han rechazado esta petición. En palabras de Cristina Ibarrola, portavoz de UPN en el consistorio, que “no se puede caer más bajo en política que Asiron” y le ha acusado de no garantizar la seguridad de “miles de jóvenes en la carpa", señalando que "no se preocupó por conocer el dispositivo policial y se salta el protocolo de agresiones sexuales”.
Mientras, para García Adanero, portavoz de PP, “Asiron y su equipo no están en condiciones de pedir la dimisión de nadie siendo quienes son”. Ha reiterado que su partido sigue “sosteniendo que fue una irresponsabilidad permitir un asentamiento ilegal en un entorno donde estaba previsto que se congregaran miles de jóvenes.
El Parlamento Vasco llama al "debate respetuoso" y rechaza la crispación, aunque sin citar a De Andrés
La Mesa del Parlamento Vasco no ha impuesto sanciones al presidente del PP, después de que éste augurara el “exterminio político” de EH Bildu.
Pradales reivindica la memoria de Txomin Letamendi, torturado por el franquismo
El lehendakari, Imanol Pradales, ha reivindicado este lunes al 'gudari' Txomin Letamendi, cuando se cumplen 75 años de su muerte a causa de las brutales torturas que sufrió durante el franquismo.
Homenaje en Irun a tres jóvenes gallegos asesinados por ETA hace 52 años
Las Juventudes Socialistas de Euskadi han recordado con flores en el río Bidasoa a los tres jóvenes secuestrados, torturados y desaparecidos en 1973. También han denunciado la violencia de ETA y han criticado las palabras de Arnaldo Otegi, coordinador general de EH Bildu, ensalzando al histórico miembro de ETA, 'Peixoto', en el día de su muerte.
Condenados seis exalcaldes de la Comunidad de Madrid por la trama de corrupción ‘Púnica’
La Audiencia Nacional achaca "prácticas corruptas" al empresario David Marjaliza, responsables de Cofely y varios exalcaldes de diferentes municipios madrileños, la mayoría del PP. En total la AN ha condenado a 29 personas.
Miguel Ángel Gallardo dimite como secretario general de los socialistas extremeños
El secretario general de los socialistas extremeños ha presentado su dimisión después de las elecciones celebradas en la región este domingo en las que el PSOE obtuvo los peores resultados de su historia.
Chivite dice que va a "seguir gobernando" pese a que "algunos seguirán intentando que este Gobierno se desestabilice"
En un acto de felicitación navideña este lunes en el Palacio de Navarra, la presidenta ha señalado que su gobierno llega a final de año "con la tarea hecha, con unos presupuestos aprobados y unas medidas fiscales que van a beneficiar en torno al 70 % de los contribuyentes".
El Gobierno Vasco duda de que se celebre la Comisión Mixta de Transferencias del 29 de diciembre
Ubarretxena advierte de una “marcha atrás” del Ejecutivo español en traspasos ya acordados y asegura que Euskadi no aceptará transferencias “a medias ni desvirtuadas”.
EH Bildu pacta con el Gobierno español prorrogar el escudo social durante todo 2026
Entre las medidas acordadas figuran la prohibición de desahucios sin alternativa habitacional para familias vulnerables, la prohibición de cortes de suministros básicos (luz, agua y gas) y la prórroga del bono social eléctrico.
Milagros Tolón asumirá Educación y Elma Saiz será la nueva portavoz del Gobierno español
Los cambios se enmarcan en la remodelación del Ejecutivo español y buscan reforzar la acción política en el tramo final de la legislatura.