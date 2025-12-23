Los grupos municipales de EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin han pedido la dimisión de los concejales Cristina Ibarrola (UPN) y Carlos García Adanero (PP) por sus "discursos xenófobos" en torno a la agresión sexual que tuvo lugar en Pamplona el pasado 23 de octubre.

La Policía Municipal detuvo a cuatro personas por su presunta implicación en los hechos, aunque la titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer nº 1 de Pamplona les han puesto en libertad esta semana, tras comprobar que las pruebas de ADN no coinciden con su perfil genético.

El alcalde de Pamplona/Iruña, Joseba Asiron, ha ofrecido una comparecencia ante los medios de comunicación acompañado por el concejal delegado de Acción Social, Txema Mauleón (Contigo-Zurekin); el concejal delegado de Promoción Económica, Promoción Europea, Innovación, Juventud y Cooperación al Desarrollo, Mikel Armendáriz (Geroa Bai), y la concejala delegada de Igualdad, Acción Comunitaria, Barrios y Diversidad Cultural, Zaloa Basabe (EH Bildu). En la misma, ha afirmado que Ibarrola y García Adanero utilizaron "informaciones no contrastadas" para "armar discursos xenófobos y de odio" en relación a aquella agresión. "El racismo no es una opinión", ha dicho Asirón, y ha añadido que "es una maquinaria destructiva que, una vez activada, arrastra a toda la sociedad hacia un abismo del que cuesta décadas salir".

A juicio del alcalde, "esa irresponsabilidad inicial -dar credibilidad a filtraciones no contrastadas y utilizarlas para atacar a este equipo de gobierno- se vio agravada por su reiteración consciente durante las semanas siguientes". Ha resaltado que "las acusaciones que vertieron contra este equipo de gobierno y contra las personas detenidas fueron una sucesión de mentiras y falsedades, difundidas sin rigor, sin contraste y sin el más mínimo pudor".

Opinan que las actitudes mostradas por Ibarrola y García Adanero "no son compatibles con alguien que aspira a la alcaldía de esta ciudad", por lo que pedirán la dimisión de Ibarrola y García Adanero en el próximo pleno ordinario.

El PSN de Pamplona respalda la decisión del equipo de gobierno del Ayuntamiento de exigir responsabilidades políticas. La portavoz Marina Curiel ha remarcado que, en un caso como este, "la prioridad debe ser siempre la protección de la víctima, el rigor informativo y el respeto institucional, y no la búsqueda de rédito político interesado”.

Por su parte, las dos personas señaladas han rechazado esta petición. En palabras de Cristina Ibarrola, portavoz de UPN en el consistorio, que “no se puede caer más bajo en política que Asiron” y le ha acusado de no garantizar la seguridad de “miles de jóvenes en la carpa", señalando que "no se preocupó por conocer el dispositivo policial y se salta el protocolo de agresiones sexuales”.

Mientras, para García Adanero, portavoz de PP, “Asiron y su equipo no están en condiciones de pedir la dimisión de nadie siendo quienes son”. Ha reiterado que su partido sigue “sosteniendo que fue una irresponsabilidad permitir un asentamiento ilegal en un entorno donde estaba previsto que se congregaran miles de jóvenes.