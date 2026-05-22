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Bilbao se vuelca con las finales europeas de rugby y espera a 75.000 aficionados este fin de semana

La capital vizcaína acogerá este viernes y sábado las finales de la EPCR Challenge Cup y de la Champions Cup en San Mamés. El evento traerá miles de visitantes, cortes de tráfico, refuerzo del transporte público y un amplio dispositivo de seguridad y limpieza.
. BILBAO, 21/05/2026.- Los jugadores del Montpellier Hérault Rugby francés, este jueves durante el entrenamiento en el estadio de San Mamés, previo a la final de la Challenge Cup que disputarán el viernes ante el Ulster Rugby irlandés. EFE/Javier Zorrilla
Entrenamiento de rugby en San Mamés. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Bilbok bat egin du Europako errugbiko finalekin eta 75.000 zale espero ditu asteburu honetan
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EITB

Última actualización

Bilbao vuelve a situarse este fin de semana en el foco del deporte internacional con la celebración de las finales de las dos principales competiciones europeas de rugby. La ciudad, que en los últimos años ha acogido grandes eventos como finales continentales de fútbol y rugby o la salida del Tour de Francia, espera ahora la llegada de decenas de miles de aficionados procedentes principalmente de Francia e Irlanda.

La primera de las finales se disputará este viernes a las 21:00 horas en San Mamés. El Montpellier francés y el Ulster norirlandés pelearán por conquistar la EPCR Challenge Cup. La segunda cita llegará el sábado, a las 15:45 horas, con la final de la Champions Cup entre el Leinster irlandés y el Burdeos francés.

La expectación es máxima en Bilbao, donde se habilitarán diferentes espacios para los seguidores. La fan zone oficial estará instalada en el parque de Doña Casilda, abierta de 11:00 a 01:00 horas de forma ininterrumpida, con actividades deportivas y culturales, música, animación y retransmisiones de los partidos. Además, los bares podrán ampliar en dos horas su horario de cierre durante todo el fin de semana.

Se prevé la llegada de unos 75.000 visitantes extranjeros, aproximadamente la mitad franceses. Un 14 % de las entradas se han adquirido desde Belfast y un 8 % desde Dublín. El resto de aficionados procederán de Euskal Herria y distintos puntos del Estado. También están previstos 30 vuelos vinculados al evento en el aeropuerto de Loiu y se estima una ocupación hotelera cercana al 90 %.

Así rugirá Bilbao con el rugby: guía imprescindible para disfutar de las dos finales europeas

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La capital vizcaína vuelve a convertirse en el epicentro del rugby los días 22 y 23 de mayo. El estadio de San Mamés será el escenario de las esperadas finales de la EPCR Challenge Cup y la Investec Champions Cup, un evento internacional que llenará la ciudad de miles de aficionados, zonas lúdicas gratuitas, música en directo y un ambiente inmejorable.

finales de la EPCR Challenge Cup y la Investec Champions Cup en Bilbao
Así rugirá Bilbao con el rugby: guía imprescindible para disfutar de las dos finales europeas

El ambiente también se vivirá en otros puntos de la ciudad. El Universitario Rugby Bilbao organizará una zona para aficionados en la plaza Indautxu, abierta ambos días entre las 10:00 y la 01:00 horas. Además, la plaza Bizkaia acogerá actividades lúdico-deportivas para familias y niños, así como un stand de “El Conquis”.

La celebración de las finales supondrá un importante despliegue de seguridad y numerosas afecciones al tráfico. Los primeros cortes comenzarán este viernes en Abandoibarra, donde desde las 11:00 horas solo podrán acceder vehículos de emergencia y autobuses autorizados.

A partir de las 17:00 horas, las restricciones se extenderán a vías como Sabino Arana, Felipe Serrate, Luis Briñas, el puente Euskalduna, Pozas, Rodríguez Arias y el tramo de Gran Vía entre Sagrado Corazón y María Díaz de Haro. Hora y media más tarde también habrá cortes en Alameda Urquijo y restricciones puntuales entre Moyua y Sagrado Corazón.

Las afecciones se mantendrán hasta la tarde del sábado, cuando la Policía Municipal iniciará una reapertura progresiva de las calles. Además, quedarán suspendidos los aparcamientos en las zonas afectadas, aunque los residentes podrán estacionar en cualquier zona verde de la ciudad. También permanecerá cerrado el polideportivo de Bilbao Kirolak ubicado en San Mamés.

Las instituciones recomiendan utilizar el transporte público, especialmente metro y tren, ya que algunas líneas de Bilbobus y Bizkaibus modificarán recorridos y paradas. Asimismo, se habilitará un aparcamiento disuasorio en el BEC y otro para autocaravanas en Kobetamendi.

El operativo conjunto del Gobierno Vasco, la Diputación Foral de Bizkaia y el Ayuntamiento de Bilbao mantendrá activada la fase de emergencia durante todo el fin de semana. Además, se reforzarán los servicios de limpieza y recogida de residuos.

Bilbao Sociedad

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