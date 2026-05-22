Bilbao se vuelca con las finales europeas de rugby y espera a 75.000 aficionados este fin de semana

Bilbao vuelve a situarse este fin de semana en el foco del deporte internacional con la celebración de las finales de las dos principales competiciones europeas de rugby. La ciudad, que en los últimos años ha acogido grandes eventos como finales continentales de fútbol y rugby o la salida del Tour de Francia, espera ahora la llegada de decenas de miles de aficionados procedentes principalmente de Francia e Irlanda.

La primera de las finales se disputará este viernes a las 21:00 horas en San Mamés. El Montpellier francés y el Ulster norirlandés pelearán por conquistar la EPCR Challenge Cup. La segunda cita llegará el sábado, a las 15:45 horas, con la final de la Champions Cup entre el Leinster irlandés y el Burdeos francés.

La expectación es máxima en Bilbao, donde se habilitarán diferentes espacios para los seguidores. La fan zone oficial estará instalada en el parque de Doña Casilda, abierta de 11:00 a 01:00 horas de forma ininterrumpida, con actividades deportivas y culturales, música, animación y retransmisiones de los partidos. Además, los bares podrán ampliar en dos horas su horario de cierre durante todo el fin de semana.

Se prevé la llegada de unos 75.000 visitantes extranjeros, aproximadamente la mitad franceses. Un 14 % de las entradas se han adquirido desde Belfast y un 8 % desde Dublín. El resto de aficionados procederán de Euskal Herria y distintos puntos del Estado. También están previstos 30 vuelos vinculados al evento en el aeropuerto de Loiu y se estima una ocupación hotelera cercana al 90 %.