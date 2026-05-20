Así rugirá Bilbao con el rugby: guía imprescindible para disfutar de las dos finales europeas

Llegada de las aficiones y ocupación hotelera

La magnitud del evento se dejará notar también en la infraestructura turística y de transporte. Los hoteles bilbaínos esperan alcanzar una ocupación que rondará el 90 % durante el fin de semana.

En cuanto a las llegadas, aunque se prevé que el grueso de los aficionados se desplace en autobús, el Aeropuerto de Bilbao gestionará un total de 30 operaciones comerciales vinculadas directamente con las finales de rugby (26 vuelos chárter y 4 regulares adicionales de la compañía Aer Lingus con destino/origen Dublín) entre los días 20 y 24 de mayo.

La jornada de mayor tráfico aéreo será el sábado 23, coincidiendo con la gran final, cuando se registrarán 7 llegadas y 10 salidas de vuelos chárter, en su mayoría procedentes de Dublín, aunque también llegarán aviones desde Burdeos, Montpellier, Londres y Belfast.

Afecciones al tráfico

Ante la afluencia masiva de visitantes y las diversas actividades programadas en las calles, la Diputación ha habilitado en su página web oficial toda la información detallada y actualizada sobre las afecciones y cortes de tráfico previstos durante este fin de semana en la ciudad.