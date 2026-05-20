Así rugirá Bilbao con el rugby: guía imprescindible para disfutar de las dos finales europeas
La capital vizcaína vuelve a convertirse en el epicentro del rugby los días 22 y 23 de mayo. El estadio de San Mamés será el escenario de las esperadas finales de la EPCR Challenge Cup y la Investec Champions Cup, un evento internacional que llenará la ciudad de miles de aficionados, zonas lúdicas gratuitas, música en directo y un ambiente inmejorable.
Bilbao ultima preparativos para acoger el desenlace de las dos principales competiciones europeas masculinas de clubes de rugby: la EPCR Challenge Cup y la Investec Champions Cup. Tras el éxito de las finales albergadas en 2018, la capital vizcaína vuelve a vestirse de gala para recibir a los mejores equipos de rugby de Europa y a sus respectivas aficiones.
Así, se espera que miles de personas se den cita para disfrutar de los dos encuentros y de la Champions Rugby Village, la Fan Zone que promete música, actividades deportivas y mucha diversión.
San Mamés, catedral del rugby
Las dos grandes citas deportivas mostrarán, entre el viernes y el sábado, lo mejor del rugby continental:
- EPCR Challenge Cup (Viernes 22 de mayo, 21:00 horas): La segunda competición continental en importancia —similar a la Europa League de fútbol, donde el ganador obtiene un billete directo a la élite al año siguiente— enfrentará a los irlandeses del Ulster Rugby y al Montpellier Herault francés. Los irlandeses llegan tras superar en semifinales al Exeter Chiefs inglés (29-12), mientras que el conjunto galo eliminó al Dragons RFC galés (18-12).
- Investec Champions Cup (Sábado 23 de mayo, 15:45 horas): Es la máxima competición europea, el equivalente a la Champions League, donde se enfrentan los mejores clubes de las grandes ligas. La gran final medirá al Union Bordeaux Begles, vigente campeón que derrotó en semifinales al Bath inglés (38-26), frente al todopoderoso Leinster irlandés, verdugo del Toulon galo (29-25). Para el Leinster será un regreso muy especial a San Mamés, escenario donde conquistó su último título europeo en 2018 frente al Racing 92.
Champions Rugby Village, el corazón de la fiesta
La Champions Rugby Village será la "fan zone" oficial de ambas finales. Ubicada en el entorno de la pérgola del Parque de Doña Casilda, ofrecerá un espacio abierto y de acceso gratuito tanto para las aficiones de los cuatro equipos como para la ciudadanía en general.
El recinto, que contará con zonas de picnic, espacios de los patrocinadores y una pantalla gigante para seguir los partidos, permanecerá abierto en horario ininterrumpido de 11:00 a 01:00 horas con la siguiente programación:
Viernes, 22 de mayo:
- 11:00 h: Apertura del espacio.
- 12:30 h: Ambientación callejera con la txaranga Sama Siku (con un segundo pase de 15:00 a 17:00 h).
- 13:00 - 19:00 h: Actividades deportivas organizadas por Elorrio Rugby Taldea (partidos sin contacto, retos de pases largos y cortos, patadas tácticas).
- 17:00 - 19:00 h: Concierto del grupo Oxabi.
- 19:00 h: Recorrido (kalejira) hacia San Mamés acompañado por los Gigantes de Ondalan y sus dulzaineros.
- 21:00 h: Retransmisión de la final de la EPCR Challenge Cup en la pantalla gigante.
- 23:00 - 01:00 h: Continuación de la fiesta con música.
Sábado, 23 de mayo:
- 11:00 - 15:00 h: Actividades deportivas a cargo de Elorrio Rugby Taldea.
- 11:00 - 13:00 h: Desfile de los Gigantes de Ondalan con su comparsa y dulzaineros.
- 13:00 - 14:30 h: Actuación de la txaranga Sama Siku.
- 14:30 h: Salida hacia San Mamés animada por la txaranga.
- 15:45 h: Retransmisión de la gran final de la Investec Champions Cup.
- 18:30 - 20:30 h: Concierto del grupo Oxabi.
- 20:30 - 22:30 h: Sesión a cargo de DJ Estrella Electrónica.
Puntos de encuentro del Universitario Bilbao de Rugby
Además de la Fan Zone oficial, el Universitario Bilbao de Rugby ha organizado dos puntos de encuentro estratégicos en la ciudad:
- Plaza Indautxu (Local Rugby Meeting Point): será el epicentro de la actividad social para el público adulto. Funcionará el viernes y el sábado de 10:00 a 01:00 horas en horario ininterrumpido, y ofrecerá un espacio de música y txosnas.
- Plaza Bizkaia: será la zona lúdico-deportiva de referencia para familias y jóvenes. Contará con hinchables, talleres infantiles y un campo de rugby de hierba artificial. Estará disponible el viernes por la tarde y el sábado por la mañana hasta las 14:00 horas.
Llegada de las aficiones y ocupación hotelera
La magnitud del evento se dejará notar también en la infraestructura turística y de transporte. Los hoteles bilbaínos esperan alcanzar una ocupación que rondará el 90 % durante el fin de semana.
En cuanto a las llegadas, aunque se prevé que el grueso de los aficionados se desplace en autobús, el Aeropuerto de Bilbao gestionará un total de 30 operaciones comerciales vinculadas directamente con las finales de rugby (26 vuelos chárter y 4 regulares adicionales de la compañía Aer Lingus con destino/origen Dublín) entre los días 20 y 24 de mayo.
La jornada de mayor tráfico aéreo será el sábado 23, coincidiendo con la gran final, cuando se registrarán 7 llegadas y 10 salidas de vuelos chárter, en su mayoría procedentes de Dublín, aunque también llegarán aviones desde Burdeos, Montpellier, Londres y Belfast.
Afecciones al tráfico
Ante la afluencia masiva de visitantes y las diversas actividades programadas en las calles, la Diputación ha habilitado en su página web oficial toda la información detallada y actualizada sobre las afecciones y cortes de tráfico previstos durante este fin de semana en la ciudad.
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