Pradales y Clavijo piden “voz y voto” en el despliegue del pacto europeo de migración
El lehendakari, Imanol Pradales, y el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, han acordado este miércoles en Vitoria-Gasteiz enviar un escrito al Gobierno de España para reclamar que Euskadi y Canarias tengan “voz y voto” en el despliegue del Pacto Europeo de Migración y Asilo, que entrará en vigor el próximo 12 de junio.
Pradales y Clavijo han mantenido un encuentro en el Palacio de Ajuria Enea, donde han insistido en la necesidad de una política de Estado en materia migratoria que reconozca la situación de Euskadi y Canarias como “frontera norte y frontera sur”.
Tras la reunión, ambos dirigentes han mostrado su preocupación por el nuevo reglamento europeo y han reclamado participar en los mecanismos previstos para el seguimiento, la financiación y la evaluación del pacto migratorio europeo.
“El Estado debe de una vez por todas hacer sus deberes y despejar todas las incertidumbres normativas y operativas en torno a esta cuestión”, ha afirmado Pradales en la comparecencia posterior al encuentro.
El lehendakari ha defendido además que Euskadi sea reconocida como una “realidad migratoria específica” en la frontera norte y ha subrayado que no es solo un territorio de paso, sino “un país que garantiza una respuesta humanitaria estable”.
Por su parte, Clavijo ha advertido de que el nuevo pacto europeo “no tiene en cuenta a la Europa de las regiones” y ha criticado que se pretenda “hacer tabla rasa” sin diferenciar las distintas realidades territoriales.
El presidente canario ha explicado que el endurecimiento de los procedimientos de control podría obligar a Canarias a disponer de unas 6.000 plazas de acogida. Además, ha recordado que en 2024 llegaron 47.000 personas migrantes a las costas canarias y que en lo que va de 2025 ya han llegado más de 20.000.
Clavijo también ha alertado de que “en cualquier momento” puede producirse un nuevo aumento de llegadas y ha señalado que esa preocupación ha centrado parte de la reunión con el lehendakari. Asimismo, ha agradecido el apoyo recibido desde Euskadi y ha asegurado que el pueblo canario “se ha sentido arropado por el pueblo vasco”.
Durante el encuentro, ambos gobiernos han abordado además la participación del Gobierno Vasco en el proyecto “Tierra firme” impulsado por Canarias, con el objetivo de desarrollar posteriormente programas propios y permanentes en África.
En los próximos meses, la intención es concretar proyectos impulsados por el Gobierno canario en Senegal para formar y facilitar la inserción laboral de jóvenes. Ambos ejecutivos también han trabajado en el diseño de itinerarios de emancipación para niños, niñas y adolescentes que se encuentran dentro de los sistemas de protección.
Clavijo ha destacado además el modelo vasco de formación profesional y ha asegurado que Euskadi “siempre ha sido un referente” en este ámbito. En concreto, ha puesto en valor el desarrollo de la FP dual y ha afirmado que el 80 % del alumnado logra empleo.
Te puede interesar
El Gobierno español ve "jurídicamente posible" un referéndum en Treviño siempre que se den todos los pasos legales
El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha respondido en el Congreso al diputado jeltzale Mikel Legarda, quien le ha preguntado si el Gobierno autorizará un referéndum si así lo solicitan los ayuntamientos del enclave de Treviño, para su incorporación a Álava de acuerdo con la legislación en vigor.
El lehendakari exige explicaciones “rápidas y transparentes” a Zapatero, mientras que EH Bildu pide "prudencia"
El lehendakari ha pedido al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero explicaciones tras su imputación en el caso Plus Ultra, y apela al respeto a la presunción de inocencia, mientras EH Bildu, a través de Nerea Kortajarena, reclama prudencia y advierte de que estas causas pueden generar “grandes torbellinos” políticos y mediáticos.
Pedro Sánchez expresa en el Congreso todo su apoyo al expresidente Zapatero
Sánchez se ha referido por vez primera públicamente a la imputación de Zapatero por la Audiencia Nacional en el cara a cara con Alberto Núñez Feijóo en la sesión de control del Congreso. El líder del PP le ha pedido explicaciones y ha asegurado que el hecho de que permanezca en el cargo "mancha" la Presidencia del Gobierno.
Quién es quién en el caso Plus Ultra
La Audiencia Nacional sitúa al expresidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, en el "vértice" de una estructura organizada para influir de forma presuntamente ilícita entre autoridades nacionales y extranjeras y obtener resoluciones administrativas y ventajas económicas en favor de terceros.
Kortajarena critica que cuando hace tres años EH Bildu planteó dudas sobre el Mundial el proyecto era "el mejor del mundo"
La parlamentaria de EH Bildu, Nerea Kortajarena, ha pedido "prudencia" ante la decisión de la Audiencia Nacional de investigar a Zapatero por el 'caso Plus Ultra'. "Veamos lo que ocurre los próximos días y semana, porque seguramente se hablará mucho sobre esto, pero, en todo caso, actuemos con la prudencia que requiere el tema", ha señalado en una entrevista concedida a Euskadi Irratia.
Será noticia: Reunión entre Pradales y Clavijo en Vitoria, imputación de Zapatero y reunión entre Vladimir Putin y Xi Jinping en Pekín
Resumen de las principales noticias que hoy elaborará Orain.
Pradales y Clavijo analizan en Vitoria respuestas conjuntas al reto migratorio
El lehendakari, Imanol Pradales, y el presidente canario, Fernando Clavijo, mantienen hoy un encuentro en Vitoria-Gasteiz dentro de la colaboración que mantienen el Gobierno Vasco y el Gobierno de Canarias en materias como migración, innovación y políticas sociales.
El juez imputa a José Luis Rodríguez Zapatero en el 'caso Plus Ultra' por presunto blanqueo de capitales
El magistrado de la Audiencia Nacional José Luis Calama investiga el presunto uso irregular de los 53 millones de euros que el Gobierno español concedió a la aerolínea Plus Ultra durante la pandemia. Zapatero ha sido citado para el 2 de junio.
El juez del caso Plus Ultra cifra en 1,9 millones los beneficios de Zapatero y su entorno
El expresidente del Gobierno español está citado para el 2 de junio en la Audiencia Nacional imputado por presunto delito de tráfico de influencias y otros conexos como organización criminal.