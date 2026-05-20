El lehendakari, Imanol Pradales, y el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, han acordado este miércoles en Vitoria-Gasteiz enviar un escrito al Gobierno de España para reclamar que Euskadi y Canarias tengan “voz y voto” en el despliegue del Pacto Europeo de Migración y Asilo, que entrará en vigor el próximo 12 de junio.

Pradales y Clavijo han mantenido un encuentro en el Palacio de Ajuria Enea, donde han insistido en la necesidad de una política de Estado en materia migratoria que reconozca la situación de Euskadi y Canarias como “frontera norte y frontera sur”.

Tras la reunión, ambos dirigentes han mostrado su preocupación por el nuevo reglamento europeo y han reclamado participar en los mecanismos previstos para el seguimiento, la financiación y la evaluación del pacto migratorio europeo.

“El Estado debe de una vez por todas hacer sus deberes y despejar todas las incertidumbres normativas y operativas en torno a esta cuestión”, ha afirmado Pradales en la comparecencia posterior al encuentro.

El lehendakari ha defendido además que Euskadi sea reconocida como una “realidad migratoria específica” en la frontera norte y ha subrayado que no es solo un territorio de paso, sino “un país que garantiza una respuesta humanitaria estable”.