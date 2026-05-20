REUNIÓN
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Pradales y Clavijo piden “voz y voto” en el despliegue del pacto europeo de migración

El lehendakari y el presidente canario han acordado enviar un escrito al Gobierno de España para reclamar participación en los mecanismos de seguimiento, financiación y evaluación del Pacto Europeo de Migración y Asilo, que entra en vigor el 12 de junio.
VITORIA, 20/05/2026.- El lehendakari, Imanol Pradales (i), y el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, se han reunido este miércoles en el palacio de Ajuria Enea en Vitoria para tratar asuntos como la política migratoria, las medidas para paliar las consecuencias económica de la guerra de Irán y los acuerdos de colaboración en materia de innovación y de políticas sociales que se mantienen ambas comunidades. EFE/ADRIAN RUIZ HIERRO
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Pradalesek eta Clavijok "hitza eta botoa" eskatu dituzte Euskadirentzat eta Kanariar Uharteentzat, Europako migrazio-itunaren hedapenean
author image

EITB

Última actualización

El lehendakari, Imanol Pradales, y el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, han acordado este miércoles en Vitoria-Gasteiz enviar un escrito al Gobierno de España para reclamar que Euskadi y Canarias tengan “voz y voto” en el despliegue del Pacto Europeo de Migración y Asilo, que entrará en vigor el próximo 12 de junio.

Pradales y Clavijo han mantenido un encuentro en el Palacio de Ajuria Enea, donde han insistido en la necesidad de una política de Estado en materia migratoria que reconozca la situación de Euskadi y Canarias como “frontera norte y frontera sur”.

Tras la reunión, ambos dirigentes han mostrado su preocupación por el nuevo reglamento europeo y han reclamado participar en los mecanismos previstos para el seguimiento, la financiación y la evaluación del pacto migratorio europeo.

“El Estado debe de una vez por todas hacer sus deberes y despejar todas las incertidumbres normativas y operativas en torno a esta cuestión”, ha afirmado Pradales en la comparecencia posterior al encuentro.

El lehendakari ha defendido además que Euskadi sea reconocida como una “realidad migratoria específica” en la frontera norte y ha subrayado que no es solo un territorio de paso, sino “un país que garantiza una respuesta humanitaria estable”.

18:00 - 20:00

Por su parte, Clavijo ha advertido de que el nuevo pacto europeo “no tiene en cuenta a la Europa de las regiones” y ha criticado que se pretenda “hacer tabla rasa” sin diferenciar las distintas realidades territoriales.

El presidente canario ha explicado que el endurecimiento de los procedimientos de control podría obligar a Canarias a disponer de unas 6.000 plazas de acogida. Además, ha recordado que en 2024 llegaron 47.000 personas migrantes a las costas canarias y que en lo que va de 2025 ya han llegado más de 20.000.

Clavijo también ha alertado de que “en cualquier momento” puede producirse un nuevo aumento de llegadas y ha señalado que esa preocupación ha centrado parte de la reunión con el lehendakari. Asimismo, ha agradecido el apoyo recibido desde Euskadi y ha asegurado que el pueblo canario “se ha sentido arropado por el pueblo vasco”.

Durante el encuentro, ambos gobiernos han abordado además la participación del Gobierno Vasco en el proyecto “Tierra firme” impulsado por Canarias, con el objetivo de desarrollar posteriormente programas propios y permanentes en África.

En los próximos meses, la intención es concretar proyectos impulsados por el Gobierno canario en Senegal para formar y facilitar la inserción laboral de jóvenes. Ambos ejecutivos también han trabajado en el diseño de itinerarios de emancipación para niños, niñas y adolescentes que se encuentran dentro de los sistemas de protección.

Clavijo ha destacado además el modelo vasco de formación profesional y ha asegurado que Euskadi “siempre ha sido un referente” en este ámbito. En concreto, ha puesto en valor el desarrollo de la FP dual y ha afirmado que el 80 % del alumnado logra empleo.

18:00 - 20:00
Imanol Pradales Canarias Migración Política

Te puede interesar

18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

El Gobierno español ve "jurídicamente posible" un referéndum en Treviño siempre que se den todos los pasos legales

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha respondido en el Congreso al diputado jeltzale Mikel Legarda, quien le ha preguntado si el Gobierno autorizará un referéndum si así lo solicitan los ayuntamientos del enclave de Treviño, para su incorporación a Álava de acuerdo con la legislación en vigor.
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

El lehendakari exige explicaciones “rápidas y transparentes” a Zapatero, mientras que EH Bildu pide "prudencia"

El lehendakari ha pedido al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero explicaciones tras su imputación en el caso Plus Ultra, y apela al respeto a la presunción de inocencia, mientras EH Bildu, a través de Nerea Kortajarena, reclama prudencia y advierte de que estas causas pueden generar “grandes torbellinos” políticos y mediáticos.
nerea kortajarena eh bildu euskadi irratia
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Kortajarena critica que cuando hace tres años EH Bildu planteó dudas sobre el Mundial el proyecto era "el mejor del mundo"

La parlamentaria de EH Bildu, Nerea Kortajarena, ha pedido "prudencia" ante la decisión de la Audiencia Nacional de investigar a Zapatero por el 'caso Plus Ultra'. "Veamos lo que ocurre los próximos días y semana, porque seguramente se hablará mucho sobre esto, pero, en todo caso, actuemos con la prudencia que requiere el tema", ha señalado en una entrevista concedida a Euskadi Irratia. 

Cargar más
Publicidad
X