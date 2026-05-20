BILERA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Pradalesek eta Clavijok Europako migrazio-itunean "zer esana" izatea eskatu dute

Lehendakariak eta Kanarietako presidenteak Espainiako Gobernuari idazki bat bidaltzea erabaki dute, ekainaren 12an indarrean sartuko den Migrazio eta Asilorako Europako Itunaren jarraipen-, finantzaketa- eta ebaluazio-mekanismoetan parte hartzea eskatzeko.

VITORIA, 20/05/2026.- El lehendakari, Imanol Pradales (i), y el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, se han reunido este miércoles en el palacio de Ajuria Enea en Vitoria para tratar asuntos como la política migratoria, las medidas para paliar las consecuencias económica de la guerra de Irán y los acuerdos de colaboración en materia de innovación y de políticas sociales que se mantienen ambas comunidades. EFE/ADRIAN RUIZ HIERRO
18:00 - 20:00
author image

EITB

Azken eguneratzea

Imanol Pradales lehendakariak eta Fernando Clavijo Kanarietako presidenteak Espainiako Gobernuari idazki bat bidaltzea erabaki dute Gasteizen, ekainaren 12an indarrean sartuko den Migrazio eta Asilorako Europako Itunaren hedapenean Euskadik eta Kanariek "zeresana" izan dezaten eskatzeko.

Pradalesek eta Clavijok bilera bat egin dute Ajuria Enea Jauregian, eta migrazioaren arloan estatu-politika bat behar dela azpimarratu dute, Euskadi eta Kanariak "iparraldeko muga eta hegoaldeko muga" gisa onartzeko.

Bileraren ostean, bi buruzagiak kezkatuta agertu dira Europako araudi berriarekin, eta migrazio-itun europarraren jarraipena, finantzaketa eta ebaluazioa egiteko aurreikusitako mekanismoetan parte hartzea eskatu dute.

"Estatuak behingoz bere eginbeharrak egin behar ditu, eta gai horren inguruko ziurgabetasun arauemaile eta operatibo guztiak argitu", adierazi du Pradalesek bileraren osteko agerraldian.

Lehendakariak, gainera, Euskadi iparraldeko mugan "migrazio-errealitate espezifiko" gisa aitortzea defendatu du, eta azpimarratu du ez dela soilik igarotze-lurraldea, baizik eta "erantzun humanitario egonkorra bermatzen duen herrialdea".

18:00 - 20:00

Bestalde, Clavijok ohartarazi du Europako itun berriak ez duela "eskualdeen Europa kontuan hartzen", eta kritikatu egin du "taula hutsa" egin nahi izatea, lurraldeen errealitateak bereizi gabe.

Kanarietako presidenteak azaldu duenez, kontrol-prozedurak gogortzeak 6.000 harrera-plaza izatera behartu lezake Kanariak. Gainera, gogorarazi du 2024an 47.000 migratzaile iritsi zirela Kanarietako kostaldera, eta 2025ean 20.000 baino gehiago iritsi direla.

Clavijok ohartarazi duenez, "edozein unetan" iritsiera kopurua handitu daiteke berriro, eta kezka hori izan da lehendakariarekin izandako bileraren ardatz nagusia. Halaber, Euskaditik jasotako babesa eskertu du, eta Kanarietako herriak "euskal herriaren babesa" jaso duela ziurtatu du.

Bileran, gainera, bi gobernuek Eusko Jaurlaritzak Kanariek bultzatutako "Tierra Firme" proiektuan parte hartzeari ekin diote, Afrikan programa propio eta iraunkorrak garatzeko helburuarekin.

Datozen hilabeteetan, Kanarietako Gobernuak Senegalen gazteak trebatzeko eta laneratzea errazteko bultzatutako proiektuak zehaztea da asmoa. Bi gobernuek babes-sistemen barruan dauden haur eta nerabeentzako emantzipazio-ibilbideak diseinatzen ere lan egin dute.

Clavijok, gainera, lanbide heziketako euskal eredua nabarmendu du, eta Euskadi "beti izan dela erreferente" arlo horretan. Zehazki, LH dualaren garapenari balioa eman dio, eta ikasleen % 80k enplegua lortzen dutela adierazi du.

18:00 - 20:00
Imanol Pradales Kanariak Migrazioa Politika

Zure interesekoa izan daiteke

18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Imanol Pradalesek azalpen “azkar eta gardenak” eskatu dizkio Zapaterori, eta EH Bilduk zuhurtzia eskatu du, Plus Ultra auziaren aurrean

Lehendakariak azalpenak eskatu dizkio Jose Luis Rodrigez Zapatero Espainiako presidente ohiari, Plus Ultra auzian inputatu ondoren, eta errugabetasun-presuntzioa errespetatzeko beharra azpimarratu du. Bestalde, EH Bilduk, Nerea Kortajarenaren bidez, zuhurtzia eskatu du eta ohartarazi du horrelako auziek “zurrunbilo” politiko eta mediatikoak sor ditzaketela.

Gehiago ikusi
Publizitatea
X