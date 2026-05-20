Pradalesek eta Clavijok Europako migrazio-itunean "zer esana" izatea eskatu dute
Lehendakariak eta Kanarietako presidenteak Espainiako Gobernuari idazki bat bidaltzea erabaki dute, ekainaren 12an indarrean sartuko den Migrazio eta Asilorako Europako Itunaren jarraipen-, finantzaketa- eta ebaluazio-mekanismoetan parte hartzea eskatzeko.
Imanol Pradales lehendakariak eta Fernando Clavijo Kanarietako presidenteak Espainiako Gobernuari idazki bat bidaltzea erabaki dute Gasteizen, ekainaren 12an indarrean sartuko den Migrazio eta Asilorako Europako Itunaren hedapenean Euskadik eta Kanariek "zeresana" izan dezaten eskatzeko.
Pradalesek eta Clavijok bilera bat egin dute Ajuria Enea Jauregian, eta migrazioaren arloan estatu-politika bat behar dela azpimarratu dute, Euskadi eta Kanariak "iparraldeko muga eta hegoaldeko muga" gisa onartzeko.
Bileraren ostean, bi buruzagiak kezkatuta agertu dira Europako araudi berriarekin, eta migrazio-itun europarraren jarraipena, finantzaketa eta ebaluazioa egiteko aurreikusitako mekanismoetan parte hartzea eskatu dute.
"Estatuak behingoz bere eginbeharrak egin behar ditu, eta gai horren inguruko ziurgabetasun arauemaile eta operatibo guztiak argitu", adierazi du Pradalesek bileraren osteko agerraldian.
Lehendakariak, gainera, Euskadi iparraldeko mugan "migrazio-errealitate espezifiko" gisa aitortzea defendatu du, eta azpimarratu du ez dela soilik igarotze-lurraldea, baizik eta "erantzun humanitario egonkorra bermatzen duen herrialdea".
Bestalde, Clavijok ohartarazi du Europako itun berriak ez duela "eskualdeen Europa kontuan hartzen", eta kritikatu egin du "taula hutsa" egin nahi izatea, lurraldeen errealitateak bereizi gabe.
Kanarietako presidenteak azaldu duenez, kontrol-prozedurak gogortzeak 6.000 harrera-plaza izatera behartu lezake Kanariak. Gainera, gogorarazi du 2024an 47.000 migratzaile iritsi zirela Kanarietako kostaldera, eta 2025ean 20.000 baino gehiago iritsi direla.
Clavijok ohartarazi duenez, "edozein unetan" iritsiera kopurua handitu daiteke berriro, eta kezka hori izan da lehendakariarekin izandako bileraren ardatz nagusia. Halaber, Euskaditik jasotako babesa eskertu du, eta Kanarietako herriak "euskal herriaren babesa" jaso duela ziurtatu du.
Bileran, gainera, bi gobernuek Eusko Jaurlaritzak Kanariek bultzatutako "Tierra Firme" proiektuan parte hartzeari ekin diote, Afrikan programa propio eta iraunkorrak garatzeko helburuarekin.
Datozen hilabeteetan, Kanarietako Gobernuak Senegalen gazteak trebatzeko eta laneratzea errazteko bultzatutako proiektuak zehaztea da asmoa. Bi gobernuek babes-sistemen barruan dauden haur eta nerabeentzako emantzipazio-ibilbideak diseinatzen ere lan egin dute.
Clavijok, gainera, lanbide heziketako euskal eredua nabarmendu du, eta Euskadi "beti izan dela erreferente" arlo horretan. Zehazki, LH dualaren garapenari balioa eman dio, eta ikasleen % 80k enplegua lortzen dutela adierazi du.
Zure interesekoa izan daiteke
Espainiako Gobernuak "juridikoki posible" ikusten du Trebiñun erreferenduma egitea, baldin eta legezko urrats guztiak ematen badira
Angel Victor Torresek Mikel Legarda EAJko diputatuaren galderari erantzun dio Kongresuko Osoko Bilkuran. Gobernuak Trebiñuko enklabeko udalek hala eskatuz gero, Araban sartzeko erreferenduma baimenduko ote duen galdetu dio Legardak.
Imanol Pradalesek azalpen “azkar eta gardenak” eskatu dizkio Zapaterori, eta EH Bilduk zuhurtzia eskatu du, Plus Ultra auziaren aurrean
Lehendakariak azalpenak eskatu dizkio Jose Luis Rodrigez Zapatero Espainiako presidente ohiari, Plus Ultra auzian inputatu ondoren, eta errugabetasun-presuntzioa errespetatzeko beharra azpimarratu du. Bestalde, EH Bilduk, Nerea Kortajarenaren bidez, zuhurtzia eskatu du eta ohartarazi du horrelako auziek “zurrunbilo” politiko eta mediatikoak sor ditzaketela.
Nor da nor Plus Ultra auzian?
Auzitegi Nazionalak Jose Luis Rodriguez Zapatero Espainiako Gobernuko presidente ohia egitura antolatu baten "buruan" kokatu du. Haren helburua, epailearen arabera, bertako eta nazioarteko erakundeetan eragitea eta hirugarrenen zein sarearen beraren aldeko etekin ekonomikoak lortzea zen.
Pedro Sanchezek babes osoa eman dio Zapatero presidente ohiari Kongresuan
Kongresuan, eta Alberto Nuñez Feijoo oposizioko buruarekin izandako aurrez aurrekoan, Sanchez aurrenekoz mintzatu da jendaurrean Zapateroren inputazioaren inguruan. Feijook azalpenak eskatu dizkio eta karguan jarraitzeak presidentzia "zikintzen" duela leporatu dio.
Kortajarenak kritikatu du orain hiru urte EH Bilduk Munduko Futbol Txapelketaren inguruko zalantzak agertu zituenean proiektua "munduko onena" zela
Jose Luis Rodriguez Zapateroren inputazioaren aurrean zuhurtziaz aritzea hobe dela nabarmendu du, behin eta berriz, Nerea Kortajarena EH Bilduko legebiltzarkideak Euskadi Irratian egin dioten elkarrizketan.
Albiste izango dira: Pradalesen eta Clavijoren arteko batzarra Gasteizen, Zapateroren inputazioa eta Vladimir Putin eta Xi Jinping bilduko dira, Pekinen
Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.
Pradalesek eta Clavijok migrazioaren erronkari eman beharreko erantzun bateratuak aztertuko dituzte Gasteizen
Imanol Pradales lehendakaria eta Fernando Clavijo Kanarietako presidentea Gasteizen bilduko dira gaur: Eusko Jaurlaritzak eta Kanarietako Gobernuak migrazioan, berrikuntzan eta gizarte-politiketan duten lankidetza izango dute hizpide.
Epaileak Jose Luis Rodriguez Zapatero inputatu du Plus Ultra auzian, eta dirua zuritzeagatik ikertuko du
Espainiako Gobernuak Plus Ultra airelineari emandako 53 milioi euro modu irregularrean erabili ote ziren ikertzen ari da Jose Luis Calama Auzitegi Nazionaleko magistratua. Inputatu gisa deklaratu beharko du Zapaterok ekainaren 2an.
Plus Ultra auziko epaileak uste du Zapaterok eta bere ingurukoek 1,9 milioi euroko irabaziak izan zituztela
Espainiako Gobernuko presidente ohia ekainaren 2rako deitu dute Auzitegi Nazionalera, eragimen-trafikoa eta horrekin lotutako beste delitu batzuk egotzita.