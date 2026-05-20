Pradalesek eta Clavijok migrazioaren erronkari eman beharreko erantzun bateratuak aztertuko dituzte Gasteizen

Imanol Pradales lehendakaria eta Fernando Clavijo Kanarietako presidentea Gasteizen bilduko dira gaur: Eusko Jaurlaritzak eta Kanarietako Gobernuak migrazioan, berrikuntzan eta gizarte-politiketan duten lankidetza izango dute hizpide.

El lehendakari Imanol Pradales y el presidente de Canarias Fernando Clavijo.
Pradales eta Clavijo, artxiboko irudi batean. Argazkia: EFE
Imanol Pradales lehendakariak eta Fernando Clavijo Kanarietako presidenteak migrazioaren erronkari irtenbideak bilatzeko lanari ekingo diote gaur Gasteizen. Eusko Jaurlaritzak eta Kanarietako Gobernuak hainbat arlotan, hala nola migrazioa, berrikuntzan eta gizarte-politiketan duten lankidetza izango dute hizpide. 

Maria Ubarretxena Eusko Jaurlaritzako bozeramaileak bi gobernuek duten "harreman oso ona" nabarmendu du, eta azaldu du hitzordua baliagarria izango dela erantzunak bilatzeko, Espainiako Gobernuak migrazioaren fenomenoari aurre egiteko egiturazko plan bat izateko duten beharra azpimarratzen baitute. 

Euskadira egingo duen bisitan, Clavijo Coalicion Canariaren ordezkaritzaren buru legez ere arituko da, eta Aitor Esteban EAJko presidentearekin bilduko da. Gainera, ostegunean Eurobanana taldearen lantegi berriaren inaugurazioan izango da Bizkaian. Azpiegitura horren bidez, konpainiak Kanarietako bananaren presentzia indartu nahi du penintsulako merkatuan.

