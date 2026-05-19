PSOEk Zapatero babestu du, Plus Ultra auzian inputatu ostean

Justiziarekiko errespetua eskatu dute sozialistek, eta Jose Luis Rodriguez Zapatero Espainiako Gobernuko presidente ohiaren errugabetasun-presuntzioa azpimarratu dute.

Agentziak | EITB

PSOEk Jose Luis Rodriguez Zapatero Espainiako Gobernuko presidente ohiaren alde egin du astearte honetan, Plus Ultra auzian inputatu gisa deitu ostean. Ustezko hiru delitu egotzi dizkiote: erakunde kriminaleko kide izatea, influentzia-trafikoa eta dokumentuak faltsutzea.

Ohar batean, sozialistek azpimarratu dute Zapaterok "eskubideetan, berdintasunean eta babes sozialean egindako aurrerapenek" markatutako bi legegintzalditan gidatu zuela Gobernua, eta eskuinari eta ultraeskuinari leporatu diete politika horiek "barkatu" ez izana.

Espainiako Gobernuko presidente ohiak ekainaren 2an deklaratuko du Auzitegi Nazionaleko 4. instrukzio epaitegi zentralean, Plus Ultra airelinearen erreskatean legez kanpoko komisioak kobratzea egotzita abiatutako ikerketaren barruan.

Sozialistek "egin dezakeenak egin dezala, egin dezala" mezuarekin itxi dute euren komunikatua, kasuaren kritika politikoari erreferentzia eginez.

