PSOEk Zapatero babestu du, Plus Ultra auzian inputatu ostean
Justiziarekiko errespetua eskatu dute sozialistek, eta Jose Luis Rodriguez Zapatero Espainiako Gobernuko presidente ohiaren errugabetasun-presuntzioa azpimarratu dute.
PSOEk Jose Luis Rodriguez Zapatero Espainiako Gobernuko presidente ohiaren alde egin du astearte honetan, Plus Ultra auzian inputatu gisa deitu ostean. Ustezko hiru delitu egotzi dizkiote: erakunde kriminaleko kide izatea, influentzia-trafikoa eta dokumentuak faltsutzea.
Ohar batean, sozialistek azpimarratu dute Zapaterok "eskubideetan, berdintasunean eta babes sozialean egindako aurrerapenek" markatutako bi legegintzalditan gidatu zuela Gobernua, eta eskuinari eta ultraeskuinari leporatu diete politika horiek "barkatu" ez izana.
Espainiako Gobernuko presidente ohiak ekainaren 2an deklaratuko du Auzitegi Nazionaleko 4. instrukzio epaitegi zentralean, Plus Ultra airelinearen erreskatean legez kanpoko komisioak kobratzea egotzita abiatutako ikerketaren barruan.
Sozialistek "egin dezakeenak egin dezala, egin dezala" mezuarekin itxi dute euren komunikatua, kasuaren kritika politikoari erreferentzia eginez.
Zer da Plus Ultra auzia eta zer lotura du, ustez, Zapaterorekin?
Ustezko ustelkeria auzi hau 2021ean Plus Ultra konpainiari emandako 53 milioi euroko erreskate publikoarekin lotuta dago. Auzitegi Nazionala ikertzen ari da ea Zapaterok bitartekari lana egin ote zuen erreskatea lortzeko, ordain ekonomikoen truke.
Zapateroren inputazioaren osteko erreakzioak: PPk Sanchezek agerraldia egin dezala eskatu du, eta Voxek, hauteskundeak aurreratzea
Auzitegi Nazionalak inputatu gisa deklaratzera deitu du datorren ekainaren 2an, Plus Ultra hegazkin konpainiaren erreskatearen auzian. Albisteak erreakzio soka luzea ekarri du panorama politikoan.
Epaileak Jose Luis Rodriguez Zapatero inputatu du Plus Ultra auzian, eta dirua zuritzeagatik ikertuko du
Espainiako Gobernuak Plus Ultra airelineari emandako 53 milioi euro modu irregularrean erabili ote ziren ikertzen ari da Jose Luis Calama Auzitegi Nazionaleko magistratua. Inputatu gisa deklaratu beharko du Zapaterok ekainaren 2an.
