PPk nabarmendu du Moreno "bermea" dela; PSOEk, berriz, Monteroren etorkizunaren inguruan erabaki beharko du
PPk "historikotzat" jo du hauteskundeen emaitza. Sozialistek, aldiz, onartu egin dute emaitzak ez direla nahi zituztenak, eta Voxek politikak aldatzea eta "nazioa lehenestea" eskatu du. Bestalde, Maillok (Por Andalucia) dimisioaren aukera baztertu du, eta Jose Ignacio Garciak (Adelante) iritzi dio Por Andaluciarekin batuta "emaitza txarragoak" lortuko zituela.
Andaluziako PPren idazkari nagusi eta M-17ko hauteskunde kanpainako zuzendari Antonio Repullok nabarmendu duenez, bere alderdiak "muga jo du" hauteskunde autonomikoetan, "oso garaipen zabala" lortu baitu hautestontzietan. Hori horrela, iritzi dio Juanma Moreno presidentea "aurrera egiteko bermea" dela, gehiengo osoa lortu ez badu ere.
Adierazpen horiek Madrilera joan aurretik egin ditu. Bertan, Alberto Nuñez Feijoo alderdiaren presidenteak deitutako PPren Zuzendaritza Batzorde Nazionalaren bileran parte hartuko du, Juanma Morenorekin batera, hauteskundeen emaitzak aztertzeko.
"Ospakizun handia izan dugu Sevillan eta Andaluzia osoan, lo gutxi egin dugu, baina aurrera egiteko indarrarekin gaude, eta orain Zuzendaritza Batzordera goaz, lortutako emaitza bikainak aztertzera", adierazi du PPko bigarrenak. Pozik agertu da 2022ko hauteskundeetan baino 150.000 boto gehiago lortu dituztelako. "Emaitza historikoak izan ditugu zortzi probintzietan", esan du.
Ildo horretan, Repullok azpimarratu du "garaipen oso zabala" izan dela, "espero zuten emaitza erdietsi ez duten gainerako alderdi politikoen aurrean". "Argi dago PPk goia jo duela eta PSOEk, berriz, behea, eta Monterok lagundu egin du horretan, andaluziarrei gustatzen ez zaien politika egiteko modu batez baliatu baita", erantsi du.
Montero babestu eta alderdiak erabakiak hartu behar dituela esan du PSOEk
PSOEren bozeramaile Montse Minguezek babesa agertu dio Andaluziako Gobernurako hautagai sozialista Maria Jesus Monterori, eta alderdiaren etorkizunari buruzko erabakiak hartu beharko direla nabarmendu du.
TVE telebista katean egindako elkarrizketa batean, onartu egin du Andaluziako hauteskundeetako emaitzak (28 eserleku lortu dituzte) ez direla nahi zituztenak, baina Monteroren kanpaina garrantzitsutzat jo du.
Minguezek ziurtatu du ministro ohiak "dena" eman duela kanpainan zehar zerbitzu publikoen defentsan. Gauzak horrela, Zuzendaritza Federalaren gaurko bileran hauteskundeen emaitzak sakonago aztertuko dituztela hitzeman du.
Emaitza horiek Andaluziako Batzorde Exekutiboak ere aztertuko ditu, gaur bilduko baita, eta bertan "erabakiak" hartuko baititu Monterok aurrerantzean alderdian izango dituen eginkizunen gainean.
"Andaluziako Alderdi Sozialistak hartu behar ditu erabakiak. Nolanahi ere, gure babes osoa du, gure babes osoa; PSOE osoarena eta, jakina, militantzia osoarena", adierazi du.
Gainera, argi utzi du PSOE 147 urteko historia duen alderdia dela, eta "indartsu" jarraitzen duela.
"Besaulkiak" ez, politikak aldatzea eta "lehentasun nazionala" eskatuko du Voxek
Voxen Sevillako zerrendaburu Javier Cortesek argi utzi du "besaulkiak" beharrean "politikak aldatzea" eta "nazioa lehenestea" eskatuko diola Juanma Morenoren Gobernuari.
Canal Surren egindako adierazpenetan, Cortesek esan du hauteskundeetako emaitzak "arrakastatsuak" izan direla Voxentzat.
"Eraso egin digute, eskuinak zein ezkerrak, eta, hala ere, PP eta PSOE behera doazela eta milioi erdi andaluziarrek baino gehiagok gure aldeko hautua egin dutela ikusi dugu", gaineratu du.
"Andaluziarrek PP eta PSOE gutxiago nahi dute, eta Vox gehiago, alegia, lehentasun nazional gehiago, eta, bide batez, legez kanpoko migrazioaren ondorioekin amaitu", adierazi du.
Adelanterekin elkartuz gero "emaitza txarragoak" izango zituztela nabarmendu du Jose Ignacio Garcíak
Adelante Andalucia alderdiaren presidentegai Jose Ignacio Garciak bere alderdiaren tokia aldarrikatu du hauteskundeetan, eta Por Andaluciarekin aurkezteak "emaitza txarragoak" emango zizkiola azpimarratu du.
Cadena SER eta Canal Sur irrati kateei emandako elkarrizketetan, defendatu du Adelante alderdiak —zortzi eserleku lortu ditu, eta Por Andaluciak, berriz, bost— "ezkerreko leku bat" eman diola Andaluziari.
"PSOEren eta Sumarren Gobernutik harago, etorkizunean eskuina Andaluziatik botatzeko oinarriak ezarri dira", esan du, eta erantsi du badakiela PPk eta Voxek ituna egin egingo dutela.
Maíllok ez du dimitituko
Por Andalucia alderdiaren hautagaiak, Antonio Maíllok, ez du dimisioa emango, bost diputatu lortu dituelako (orain arte zeukan diputatu kopuru berbera) eta "andaluziarren nahia" errespetatu nahi duelako.
RNEn egindako adierazpenetan, Maíllok onartu du Andaluziako Parlamentuan diputatu bat edo bi gehiago lortzeko itxaropena zeukala, eta ohartarazi du "paradigma aldatu" dela Andaluziako hautesleen artean, "kontserbadurismorantz jo baitute".
Maílloren arabera, ez da gobernu aldaketaren helburua lortu, eta "eskuinak atzera egin duen eta PPren emaitzak Morenoren proiektu pertsonalaren porrota izan diren arren, ezkerrak ez du gobernatzeko aukerarik edukiko".
Gainera, kezkatuta agertu da "Voxen politikak ekar ditzakeen murrizketak direla eta".
Andaluziako hauteskundeen gakoak: PSOEren hondoratzea, PPren garaipen gazi-gozoa eta Voxen "lehentasun nazionala"
PSOEk laugarren kolpea jarraian jaso du hauteskunde autonomikoetan, eta inoizko emaitzarik txarrena lortu du. PPk bere nagusitasuna berretsi du, baina Vox beharko du berriro.
PPk irabazi ditu Andaluziako hauteskundeak, baina gehiengo absolutua galdu du
PPk 58 eserleku zituen eta 53 eskuratu ditu oraingoan, gehiengo absolutua baino bi gutxiago. PSOEk 28 diputatu lortu ditu, aurreko hauteskundeetan lortutako 30 diputatuak baino bi gutxiago. Vox izan da hirugarren indarra, 14 eserlekurekin; eta ezkerreko Adelante Andalucia, laugarren, 2 eserlekutik 8ra igarota. Por Andalucia ezkerreko koalizioak zituen 5 eserlekuei eutsi die.
Inkesten arabera, gehiengo osoa lortuko luke Juanma Morenoren PPk Andaluzian
PPk 58 eserleku zituen orain arte, eta 56-59 artean eskuratuko lituzke, bakarrik gobernatzeko beharrezkoak diren 55 eserlekuen gainetik. PSOE jaitsi egingo da, 30etik 26-29ra.