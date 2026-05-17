Andaluziako parte hartzea % 37,2koa izan da 14:00etarako, 2022an baino hiru puntu handiagoa
6.812.902 andaluziar deitu dituzte Andaluziako hauteskunde autonomikoetan botoa ematera, 2022an baino 171.046 gehiago. Parlamentua 109 diputatuk osatuko dute, eta 25 alderdik eta 3 koaliziok aurkeztu dituzte hautagaiak.
Hamahirugarren hauteskunde autonomikoak egiten ari dira Andaluzian, eta PP da faborito nagusia inkestetan. Ikusteko dago, ordea, gehiengo osoa lortzen duen. Ziur asko parte hartzeak baldintzatuko du popularren gehiengoa.
Hartara, andaluziarrek gaur erabakiko dute sozialistarik gabeko hirugarren gobernua izango duten. Izan ere, PPko hautagai Juanma Morenok Voxekin egindako akordioei esker, PSOE "Andaluziako Gobernutik kanpo" utzi dute azken bi agintaldietan.
Hautagai nagusiek goizean eman dute botoa.
Juanma Moreno Andaluziako presidente eta Andaluziako popularren hautagaiak adierazi duenez, "sentsazio oso onak" dituela joan da bozkatzera, baina "dena irekita dago", eta "parte hartze handia" izatea espero du.
Maria Jesus Montero Andaluziako sozialisten hautagaiak "etxean ez geratzeko" eta botoa ematera "ilusioz" joan daitezela eskatu die boto emaileei, "egun oso garrantzitsua" delako.
Antonio Maillo Por Andalucia alderdiaren presidentegaiak "ilusioa eta mobilizazioa" eskatu ditu andaluziarrek datozen lau urteetan zer nahi duten erabaki dezaten.
Jose Ignacio Garcia Adelante Andalucia alderdiaren hautagaiak ere parte hartzeko deia egin du, eta babesa eskatu du "langileen, Andaluziako herriaren eta jende arruntaren alde".
Azkenik, Manuel Gavira Voxeko hautagaiak "lehentasunak argi dituen gobernu bat" behar dela esan du.
6,8 milioi andaluziar daude hauteslekuetara deituta
6,8 milioi andaluziar baino gehiago deitu dituzte Andaluziako Parlamenturako hauteskundeetan botoa ematera. Zehazki, 6.812.902 dira botoa ematera deitutakoak, 2022an baino 171.046 gehiago.
Hautesle horietatik 302.070 atzerrian bizi dira, baina XIII. legegintzaldirako Andaluziako Parlamentua osatuko duten 109 diputatuak aukeratzeko deitu dituzte. Guztira, 25 alderdik eta 3 koaliziok aurkeztu dituzte hautagaiak.
Zer du jokoan alderdi bakoitzak M17an?
Andaluziako Parlamenturako hauteskunde autonomikoek agertoki ezberdinak marraztu dituzte alderdi nagusi edo koalizioentzat.
Guztira 27 alderdi politiko daude, baina 13 baino ez dira aurkeztu barruti guztietan. Dena den, 5 alderdiren arteko lehia aurreikusten da: PP, PSOE, Vox, Por Andalucía eta Adelante Andalucia.
Ezkerraren gotorleku eraitsia, eskuinaren bastioi berria
